Лайф публикует список пострадавших в ДТП с уснувшим водителем под Анапой
Все пешеходы, в том числе трое детей, находятся в состоянии средней степени тяжести, врачи их обследуют.
Все пешеходы, которых под Анапой протаранил кроссовер Toyota RAV4, находятся в больнице. Лайф публикует список пострадавших, среди которых трое детей 3, 8 и 9 лет.
Список пострадавших:
- Дубровин А.
- Дубровина О.
- Матвей И. (8 лет)
- Юлия Н. (9 лет)
- Белоглазов В.
- Семён (3 года)
Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, врачи их обследуют.
Напомним, предварительной причиной ДТП стало то, что водитель Toyota RAV4 заснул за рулём. В распоряжении Лайфа оказалось видео момента столкновения.
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