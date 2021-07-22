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Лайф публикует список пострадавших в ДТП с уснувшим водителем под Анапой

Все пешеходы, в том числе трое детей, находятся в состоянии средней степени тяжести, врачи их обследуют.

22 июля, 15:21

Все пешеходы, которых под Анапой протаранил кроссовер Toyota RAV4, находятся в больнице. Лайф публикует список пострадавших, среди которых трое детей 3, 8 и 9 лет.

Список пострадавших:

  • Дубровин А.
  • Дубровина О.
  • Матвей И. (8 лет)
  • Юлия Н. (9 лет)
  • Белоглазов В.
  • Семён (3 года)

Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, врачи их обследуют.

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Напомним, предварительной причиной ДТП стало то, что водитель Toyota RAV4 заснул за рулём. В распоряжении Лайфа оказалось видео момента столкновения.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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