"Если бы не красный, я бы проехал": В Азове лихач с пятью пассажирами уходил от погони и угодил в ДТП

Лайфу водитель признался, что у него якобы отказали тормоза и не было с собой прав. А после жёсткого задержания он ещё и подрался с полицейскими в отделе.