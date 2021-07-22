"Если бы не красный, я бы проехал": В Азове лихач с пятью пассажирами уходил от погони и угодил в ДТП
Лайфу водитель признался, что у него якобы отказали тормоза и не было с собой прав. А после жёсткого задержания он ещё и подрался с полицейскими в отделе.
В Азове лихач с пятью пассажирами устроил ДТП, уходя от полицейской погони. Видео © Управление ГИБДД по Ростовской области, LIFE
В Ростовской области полицейская погоня закончилась ДТП с шестью пострадавшими. Об этом рассказали в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Авария произошла в ночь на 21 июля в городе Азове. Водитель автомобиля ВАЗ-21083 проигнорировал требование инспекторов остановиться у обочины для проверки документов, в результате чего началась погоня. Спустя несколько минут лихач врезался в Renault Duster, выезжавший в этот момент на перекрёсток. На кадрах видно, что от удара обе машины вылетели на тротуар и снесли дорожный знак.
"В результате ДТП пострадали водитель и пассажир "Рено-Дастер", четыре пассажира автомобиля ВАЗ-21083. В ходе проверки полицейские установили, что нарушитель — 23-летний житель Ростовской области. Сотрудниками в отношении гражданина составлено семь протоколов об административных правонарушениях", — рассказали в ГИБДД.
Водитель "восьмёрки" рассказал Лайфу, что он проигнорировал требование инспекторов из-за отказавших тормозов. При этом он добавил, что также у него с собой не было прав. Сложив все эти факторы, парень принял решение попытаться уйти от погони, но сделать этого не удалось.
"У нас отказали тормоза сначала. У меня не было прав, мы из-за этого не остановились. <...> Если бы не горел красный светофор, я бы проехал нормально. И если были бы у меня тормоза. Я хотел остановить [машину], она не остановилась — я дал дальше газу. А нас было шесть человек в машине", — сказал молодой человек.
При этом на кадрах из салона автомобиля, которые сняли сами хулиганы, не слышно ни слова об отказавших тормозах. Зато парни бурно обсуждают начавшуюся за ними погоню, снимают происходящее на видео и ищут повороты, в которых можно скрыться от полицейских. После аварии правоохранители жёстко задержали нарушителей, выясняя, кто находился за рулём автомобиля. Теперь лихачу грозят штрафы как минимум за игнорирование требований инспектора, сбитый дорожный знак, проезд на красный свет, пересечение двойной сплошной полосы и, как рассказал сам автолюбитель, за драку с полицейским в отделе.
Ранее Лайф рассказывал, что в Кирове сотрудники ДПС устроили погоню за пьяным водителем, который вёз собаку купаться на пруд. В момент погрузки автомобиля на эвакуатор водитель забыл четвероногого друга в закрытой машине, и мопс едва не уехал на штрафстоянку.
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