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В Госдуме оценили шансы на то, что ЕСПЧ поддержит Россию по жалобе против Украины

Депутаты считают, что важно грамотно составить обращение, а Европе не стоит откладывать этот вопрос и закрывать глаза на происходящее в Незалежной.

22 июля, 14:32
<p>Фото © Mustafa Yalcin / Anadolu Agency / Getty Image</p>

Фото © Mustafa Yalcin / Anadolu Agency / Getty Image

У России большие шансы получить поддержку Европейского суда по правам человека по жалобе против Украины. Об этом Ura.ru заявил глава Комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

"Шансы у России большие, потому что нарушения, которые творятся на Украине, не укладываются в подписанную хартию. Важно, чтобы наш Минюст грамотно составил все эти обращения", — заявил Калашников.

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Замглавы комитета Виктор Водолацкий считает, что Россия должна поставить перед собой цель не только выиграть дело, но и "раскрыть глаза Европе на происходящее на Украине".

"На территории Украины формируется неонацистское государство. Там люди делятся на первый, второй, третий сорт, идёт притеснение русскоязычного населения, людей заставляют менять фамилии, отказываться от своей национальности. В принципе, всё то, что делал Гитлер в нацистской Германии в 30-е годы прошлого столетия", — подытожил Водолацкий.

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Напомним, ранее Россия подала жалобу против Украины в Европейский суд по правам человека. Москва обвинила Киев в гибели мирных жителей при обстрелах, нарушении свободы слова, дискриминации русскоязычного населения, водной блокаде Крымского полуострова, лишении жителей юго-востока Украины возможности участвовать в выборах и нападении на российские посольства и консульства.

Минюст Украины заявил, что Россию ждёт неминуемое поражение по итогам подачи жалобы в ЕСПЧ, тогда как Кремль назвал жалобу абсолютно закономерной.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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