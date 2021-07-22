Россия решила доказать наличие двойных стандартов при рассмотрении дел в Европейском суде по правам человека на примере ситуаций в России и на Украине. Так, в беседе с Лайфом депутат Госдумы Олег Морозов прокомментировал подачу Москвой жалобы в ЕСПЧ.

"Мы уже не первый год подвергаемся давлению со стороны европейских и международных структур в вопросах о так называемых нарушениях прав человека и свободы слова. Последнее решение связано с якобы проблемами ЛГБТ в РФ. Мы сейчас хотим продемонстрировать, что все претензии, которые предъявляют нам, на самом деле являются абсолютно несостоятельными", — сказал Морозов.

По его словам, нарушения прав человека на Украине действительно серьёзные и доказать их наличие можно. Однако депутат считает, что в ЕСПЧ не станут позитивно реагировать на запрос России.

"Мы хотим доказать наличие двойных стандартов. У меня большие сомнения, что ЕСПЧ как ангажированная организация как-то позитивно среагирует на наш запрос и примет правовое решение. Я думаю, что даже общественного порицания не будет. Общественное порицание означало бы, что европейские структуры высекут сами себя", — сказал собеседник Лайфа.