Песков: РФ отвергает обвинения во "вредоносных действиях" на Украине

Москва не согласна с формулировкой из заявления Германии и США о том, что РФ якобы проявляет агрессию на Украине. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия такими действиями не занималась и не занимается.

"Ни на Украине, ни за её пределами никакой агрессии России не было и нет. Никакими вредоносными действиями Россия не занималась. И не занимается. Это мы никак не можем одобрить", — подчеркнул он.

