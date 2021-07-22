Песков: РФ отвергает обвинения во "вредоносных действиях" на Украине
Пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле внимательно изучили текст совместного заявления ФРГ и США, в котором есть такие строки.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Москва не согласна с формулировкой из заявления Германии и США о том, что РФ якобы проявляет агрессию на Украине. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия такими действиями не занималась и не занимается.
"Ни на Украине, ни за её пределами никакой агрессии России не было и нет. Никакими вредоносными действиями Россия не занималась. И не занимается. Это мы никак не можем одобрить", — подчеркнул он.
Напомним, по итогам переговоров США и Германии по "Северному потоку — 2" заявлено, что Берлин готов содействовать Киеву в получении контракта с Россией на транзит топлива. А США не исключают введения новых санкций против России.
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