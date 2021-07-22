НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Песков: РФ отвергает обвинения во "вредоносных действиях" на Украине

Пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле внимательно изучили текст совместного заявления ФРГ и США, в котором есть такие строки.

22 июля, 10:59
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Москва не согласна с формулировкой из заявления Германии и США о том, что РФ якобы проявляет агрессию на Украине. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия такими действиями не занималась и не занимается.

"Ни на Украине, ни за её пределами никакой агрессии России не было и нет. Никакими вредоносными действиями Россия не занималась. И не занимается. Это мы никак не можем одобрить", — подчеркнул он.


Украину не спросили: Почему американо-немецкая сделка по "Северному потоку – 2" выгодна России

Украину не спросили: Почему американо-немецкая сделка по "Северному потоку – 2" выгодна России

Напомним, по итогам переговоров США и Германии по "Северному потоку — 2" заявлено, что Берлин готов содействовать Киеву в получении контракта с Россией на транзит топлива. А США не исключают введения новых санкций против России.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Без меня меня женили": Песков оценил планы ФРГ и США продлить транзит российского газа через Украину

сегодня в 10:58

Украину не спросили: Почему американо-немецкая сделка по "Северному потоку – 2" выгодна России

сегодня в 09:57

В Кремле назвали жалобу в ЕСПЧ против Украины абсолютно закономерной

сегодня в 10:17

Кремль: Россия выступает за глобальное сотрудничество стран по вопросам вакцин

сегодня в 10:48

Вблизи населённых пунктов в Карелии действуют два природных пожара

сегодня в 10:46

Новости партнеров

Layer 1