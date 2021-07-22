Регион

Уведомления отключены

Украину не спросили: Почему американо-немецкая сделка по "Северному потоку – 2" выгодна России

Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о сделке между Меркель и Байденом, а также её последствиях для четырёх стран, связанных с "Северным потоком – 2".

22 июля, 09:57
<p>Фото © Nord Stream 2 / Axel Schmidt</p>

Фото © Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Вашингтон и Берлин договорились о судьбе "Северного потока – 2". Америка обязуется не мешать достройке проекта (хотя и оговаривает, что он ей всё равно не нравится), а Германия в ответ обязуется нивелировать те риски, которые, по мнению американской администрации, СП-2 несёт Украине. А именно — обязуется предпринять всё для продолжения транзита российского газа через Незалежную (то есть даже после 2024 года — после окончания нынешнего транзитного контракта, согласно которому Москва обязуется качать минимум 40 миллиардов кубов или, в случае меньших объёмов, оплачивать их как 40 миллиардов). Кроме того, Германия обязуется наказать Москву в том случае, если та будет использовать газ для шантажа Украины.

Если Россия попытается использовать энергию как оружие или совершить другие агрессивные шаги против Украины, то Германия предпримет шаги на национальном уровне и будет настаивать на эффективных мерах на общеевропейском (включая санкции) по ограничению возможностей России экспортировать энергию в ЕС,говорится в американо-немецком совместном заявлении.

Наконец, немцы обязались снять с американцев часть бремени по спонсированию украинских коррупционеров — Берлин обязался вложить до миллиарда долларов в программы по созданию на Украине экологически чистых генерирующих мощностей. Якобы для снятия страны с зависимости от российского газа.

Понятно, что это лишь общие пункты договорённостей. Однако тем не менее очевидно, что как минимум для трёх из четырёх стран, вовлечённых в спор по судьбе "Северного потока – 2" (а в великолепную четвёрку входят США, Германия, Россия и Украина), сделка весьма выгодна. Каждый благодаря ей что-то сохранил и что-то получил.

Так, американцы сохранили лицо и получили шанс выйти из изначально проигрышной истории как условные победители. Ведь ни для кого не было секретом, что Америка не сможет остановить СП-2 — слишком поздно Вашингтон спохватился и начал вводить санкции и слишком уж решительно Москва с Берлином защищали проект. В конечном итоге Джозеф Байден оказался перед выбором — вводить тотальные санкции, в том числе и против немецких компаний (и тем самым похоронить все свои планы по восстановлению отношений с Берлином), или оставить проект в покое. Он выбрал второй — а для того, чтобы это не выглядело очередным бегством США, выбрал его через форму компромиссной сделки с Меркель.

Сама бундесканцлерин сохранила хорошие отношения со Штатами и получила наследие. Дело в том, что Германия — не фрондер. Её элиты тесно интегрированы с американцами, поэтому не хотят устраивать какие-то показательные бунты и демонстрировать подростковую независимость. Однако сдавать СП-2 они тоже были не готовы — в силу колоссальной важности трубопровода для немецких интересов. Речь не только о поставках газа напрямую из России и не только о новых преимуществах для немецкой промышленности, ищущей дешёвые источники энергии для снижения себестоимости продукции — Германия превращается в огромный газовый хаб, зарабатывая на этом превращении как деньги, так и политическое влияние. А значит, фрау Меркель получает возможность закончить своё правление на мажорной ноте.

Что же касается России, то она сохраняет трубопровод и получает победу в идеологической войне (ведь, по сути, РФ выстояла под санкциями и победила). Причём делает всё это даже не с минимальными уступками, а вообще без них. Ведь оба выставленных американцами условия в отношении российского поведения Москву полностью устраивают. Не потому, что мы подчиняемся воле Соединённых Штатов, а потому, что сами, в общем-то, действовали именно в этом направлении. Так, транзит газа через территорию Украины будет сохранен — потому, что так хочет не Вашингтон, а математика. Просто потому, что объёмы существующих альтернативных украинскому маршрутов не позволяют прокачать весь российский газ, нужный Европе. Что же касается использования газа как оружия, то Москва этим не занималась и заниматься не собирается. Возможно, американцам не знакомо сочетание "деловая репутация", а вот у России она есть — и Москва не собирается подрывать её просто ради того, чтобы как-то нагадить своему соседу. От украинцев эту болезнь ещё не подхватили, к счастью.

По идее, четвёртая заинтересованная страна — Украина — тоже должна была быть довольна сделкой. Ей просто так с неба падает миллиард долларов на распилы. Однако украинские власти всё недовольны — они считают, что "Северный поток – 2" не только про деньги. Что проект "подрывает безопасность" в Европе и что США с Германией чуть ли не капитулируют перед Путиным, боясь вводить жёсткие санкции. И что Зеленский "требует" от Вашингтона конкретизации договорённостей.

Тут, конечно, Киев несколько заигрался. Видимо, украинские элиты привыкли, что немцы им прощают такой тон общения (а Украина часто стала разговаривать с Германией в манере хамского попрошайки) и подумали, что с Вашингтоном так можно. Однако, как выяснилось, нельзя. Американцы очень быстро и настойчиво попросили Украину оставить американо-немецкую сделку в покое, ибо в ином случае поведение Киева нанесёт вред американо-украинским отношениям. То есть, проще говоря, предложили закрыть рот, пока не прилетело. Вопрос теперь в том, закроют ли?

Авторы
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1