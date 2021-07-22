Украину не спросили: Почему американо-немецкая сделка по "Северному потоку – 2" выгодна России Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о сделке между Меркель и Байденом, а также её последствиях для четырёх стран, связанных с "Северным потоком – 2". 22 июля, 09:57 Фото © Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Вашингтон и Берлин договорились о судьбе "Северного потока – 2". Америка обязуется не мешать достройке проекта (хотя и оговаривает, что он ей всё равно не нравится), а Германия в ответ обязуется нивелировать те риски, которые, по мнению американской администрации, СП-2 несёт Украине. А именно — обязуется предпринять всё для продолжения транзита российского газа через Незалежную (то есть даже после 2024 года — после окончания нынешнего транзитного контракта, согласно которому Москва обязуется качать минимум 40 миллиардов кубов или, в случае меньших объёмов, оплачивать их как 40 миллиардов). Кроме того, Германия обязуется наказать Москву в том случае, если та будет использовать газ для шантажа Украины.

— Если Россия попытается использовать энергию как оружие или совершить другие агрессивные шаги против Украины, то Германия предпримет шаги на национальном уровне и будет настаивать на эффективных мерах на общеевропейском (включая санкции) по ограничению возможностей России экспортировать энергию в ЕС, — говорится в американо-немецком совместном заявлении.

Наконец, немцы обязались снять с американцев часть бремени по спонсированию украинских коррупционеров — Берлин обязался вложить до миллиарда долларов в программы по созданию на Украине экологически чистых генерирующих мощностей. Якобы для снятия страны с зависимости от российского газа.

Понятно, что это лишь общие пункты договорённостей. Однако тем не менее очевидно, что как минимум для трёх из четырёх стран, вовлечённых в спор по судьбе "Северного потока – 2" (а в великолепную четвёрку входят США, Германия, Россия и Украина), сделка весьма выгодна. Каждый благодаря ей что-то сохранил и что-то получил.

Так, американцы сохранили лицо и получили шанс выйти из изначально проигрышной истории как условные победители. Ведь ни для кого не было секретом, что Америка не сможет остановить СП-2 — слишком поздно Вашингтон спохватился и начал вводить санкции и слишком уж решительно Москва с Берлином защищали проект. В конечном итоге Джозеф Байден оказался перед выбором — вводить тотальные санкции, в том числе и против немецких компаний (и тем самым похоронить все свои планы по восстановлению отношений с Берлином), или оставить проект в покое. Он выбрал второй — а для того, чтобы это не выглядело очередным бегством США, выбрал его через форму компромиссной сделки с Меркель.

Сама бундесканцлерин сохранила хорошие отношения со Штатами и получила наследие. Дело в том, что Германия — не фрондер. Её элиты тесно интегрированы с американцами, поэтому не хотят устраивать какие-то показательные бунты и демонстрировать подростковую независимость. Однако сдавать СП-2 они тоже были не готовы — в силу колоссальной важности трубопровода для немецких интересов. Речь не только о поставках газа напрямую из России и не только о новых преимуществах для немецкой промышленности, ищущей дешёвые источники энергии для снижения себестоимости продукции — Германия превращается в огромный газовый хаб, зарабатывая на этом превращении как деньги, так и политическое влияние. А значит, фрау Меркель получает возможность закончить своё правление на мажорной ноте.

Что же касается России, то она сохраняет трубопровод и получает победу в идеологической войне (ведь, по сути, РФ выстояла под санкциями и победила). Причём делает всё это даже не с минимальными уступками, а вообще без них. Ведь оба выставленных американцами условия в отношении российского поведения Москву полностью устраивают. Не потому, что мы подчиняемся воле Соединённых Штатов, а потому, что сами, в общем-то, действовали именно в этом направлении. Так, транзит газа через территорию Украины будет сохранен — потому, что так хочет не Вашингтон, а математика. Просто потому, что объёмы существующих альтернативных украинскому маршрутов не позволяют прокачать весь российский газ, нужный Европе. Что же касается использования газа как оружия, то Москва этим не занималась и заниматься не собирается. Возможно, американцам не знакомо сочетание "деловая репутация", а вот у России она есть — и Москва не собирается подрывать её просто ради того, чтобы как-то нагадить своему соседу. От украинцев эту болезнь ещё не подхватили, к счастью.

По идее, четвёртая заинтересованная страна — Украина — тоже должна была быть довольна сделкой. Ей просто так с неба падает миллиард долларов на распилы. Однако украинские власти всё недовольны — они считают, что "Северный поток – 2" не только про деньги. Что проект "подрывает безопасность" в Европе и что США с Германией чуть ли не капитулируют перед Путиным, боясь вводить жёсткие санкции. И что Зеленский "требует" от Вашингтона конкретизации договорённостей.

Тут, конечно, Киев несколько заигрался. Видимо, украинские элиты привыкли, что немцы им прощают такой тон общения (а Украина часто стала разговаривать с Германией в манере хамского попрошайки) и подумали, что с Вашингтоном так можно. Однако, как выяснилось, нельзя. Американцы очень быстро и настойчиво попросили Украину оставить американо-немецкую сделку в покое, ибо в ином случае поведение Киева нанесёт вред американо-украинским отношениям. То есть, проще говоря, предложили закрыть рот, пока не прилетело. Вопрос теперь в том, закроют ли?

Авторы Геворг Мирзаян