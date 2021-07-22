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Меркель назвала шагом вперёд достигнутые с США соглашения по "Северному потоку – 2"

В бундестаге договорённости назвали успехом, но указали на некоторые пункты, которые выполнить невозможно.

22 июля, 11:08
<p>Фото ©<a href="http://nord-stream2.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Nord-stream2.com</a></p>

Фото © Nord-stream2.com

Соглашение с американским правительством по "Северному потоку – 2" является хорошим шагом вперёд, однако все разногласия по проекту ещё не устранены, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Хороший шаг, который потребовал готовности к компромиссу с обеих сторон. С другой стороны, не все расхождения преодолены", — сказала Меркель.

Она отметила, что соглашение было достигнуто между правительствами и теперь нужно ждать ответных действий от Конгресса США. По её словам, важной задачей было определение критериев, которые помогут Украине сохранить статус транзитера газа и не позволят РФ злоупотреблять энергоресурсами. Канцлер ФРГ также оценила заявления Москвы о том, что РФ не намерена использовать энергоресурсы как оружие, и заметила, что Германия будет добиваться санкций, если это произойдёт.

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Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в свою очередь заметил, что Германия не намерена участвовать в односторонней поддержке Украины и ей нужно напомнить о необходимости соблюдения соглашений.

"Северный поток – 2" будет достроен без новых угроз санкций со стороны США. Это успех. Но то, что Германия взамен должна занять агрессивную позицию по отношению к России, противоречит мысли о суверенитете Германии и Европы", считает Эрнст.

Напомним, по итогам переговоров США и Германии по "Северному потоку – 2" заявлено, что Берлин готов содействовать Киеву в получении контракта с Россией на транзит топлива. А США не исключают введения новых санкций против России. Эксперт призвал избавиться от иллюзий после соглашения ФРГ и США по "Северному потоку – 2". По его мнению, договорённость может означать, что Соединённые Штаты нашли свою выгоду.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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