Меркель назвала шагом вперёд достигнутые с США соглашения по "Северному потоку – 2"
В бундестаге договорённости назвали успехом, но указали на некоторые пункты, которые выполнить невозможно.
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Соглашение с американским правительством по "Северному потоку – 2" является хорошим шагом вперёд, однако все разногласия по проекту ещё не устранены, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
"Хороший шаг, который потребовал готовности к компромиссу с обеих сторон. С другой стороны, не все расхождения преодолены", — сказала Меркель.
Она отметила, что соглашение было достигнуто между правительствами и теперь нужно ждать ответных действий от Конгресса США. По её словам, важной задачей было определение критериев, которые помогут Украине сохранить статус транзитера газа и не позволят РФ злоупотреблять энергоресурсами. Канцлер ФРГ также оценила заявления Москвы о том, что РФ не намерена использовать энергоресурсы как оружие, и заметила, что Германия будет добиваться санкций, если это произойдёт.
Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в свою очередь заметил, что Германия не намерена участвовать в односторонней поддержке Украины и ей нужно напомнить о необходимости соблюдения соглашений.
"Северный поток – 2" будет достроен без новых угроз санкций со стороны США. Это успех. Но то, что Германия взамен должна занять агрессивную позицию по отношению к России, противоречит мысли о суверенитете Германии и Европы", — считает Эрнст.
Напомним, по итогам переговоров США и Германии по "Северному потоку – 2" заявлено, что Берлин готов содействовать Киеву в получении контракта с Россией на транзит топлива. А США не исключают введения новых санкций против России. Эксперт призвал избавиться от иллюзий после соглашения ФРГ и США по "Северному потоку – 2". По его мнению, договорённость может означать, что Соединённые Штаты нашли свою выгоду.
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