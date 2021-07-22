Меркель назвала шагом вперёд достигнутые с США соглашения по "Северному потоку – 2"

Соглашение с американским правительством по "Северному потоку – 2" является хорошим шагом вперёд, однако все разногласия по проекту ещё не устранены, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Хороший шаг, который потребовал готовности к компромиссу с обеих сторон. С другой стороны, не все расхождения преодолены", — сказала Меркель.

Она отметила, что соглашение было достигнуто между правительствами и теперь нужно ждать ответных действий от Конгресса США. По её словам, важной задачей было определение критериев, которые помогут Украине сохранить статус транзитера газа и не позволят РФ злоупотреблять энергоресурсами. Канцлер ФРГ также оценила заявления Москвы о том, что РФ не намерена использовать энергоресурсы как оружие, и заметила, что Германия будет добиваться санкций, если это произойдёт.

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в свою очередь заметил, что Германия не намерена участвовать в односторонней поддержке Украины и ей нужно напомнить о необходимости соблюдения соглашений.

"Северный поток – 2" будет достроен без новых угроз санкций со стороны США. Это успех. Но то, что Германия взамен должна занять агрессивную позицию по отношению к России, противоречит мысли о суверенитете Германии и Европы", — считает Эрнст.