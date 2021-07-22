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Заснувший водитель протаранил шестерых пешеходов под Анапой

Под ударом оказалась в том числе семья с детьми. В распоряжении Лайфа появилось видео момента столкновения.

22 июля, 14:43

Заснувший водитель протаранил шестерых пешеходов под Анапой. Видео © LIFE

Кроссовер Toyota RAV4 вылетел на тротуар и протаранил группу пешеходов в селе Сукко под Анапой. В результате пострадало шесть человек, в том числе трое детей. В распоряжении Лайфа оказалось видео момента столкновения.

Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры Краснодарского края, предварительной причиной ДТП стало то, что водитель авто заснул за рулём.

Степень тяжести травм пострадавших не уточняется. Они были госпитализированы.

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А в Москве не первый день обсуждают резонансное ДТП, жертвами которого стали два ребёнка. 16 июля на улице Авиаторов машина, за рулём которой была 18-летняя студентка Валерия Башкирова, сбила троих детей на пешеходном переходе. В результате аварии скончался пятилетний мальчик, а также ребёнок в возрасте трёх лет. Четырёхмесячная девочка, которая находилась в коляске, получила ушибы и лёгкое сотрясение. Башкирову отправили в СИЗО на два месяца.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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