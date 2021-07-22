В Липецке пьяная автоледи станцевала перед камерой, врезавшись в машину с ребёнком на встречке
По утверждениям виновницы аварии, за рулём была не она, хотя свидетели никого больше в её машине не видели.
Накануне вечером в Липецке произошло одновременно и страшное, и возмутительное ДТП. На улице Краснозаводской столкнулось два автомобиля — BMW и Suzuki. 31-летняя женщина, сидевшая за рулём немецкой иномарки, вылетела на встречную полосу и врезалась в другую машину, вытолкав её на трамвайные пути. Как сообщили в Управлении МВД РФ по Липецкой области, в Suzuki находилось три человека, среди которых — 28-летний водитель и восьмилетний ребёнок. Все были доставлены в больницу с травмами.
Видео © "ВКонтакте" / "Весь Липецк | Новости и афиша"
Но больше всего очевидцев аварии возмутило поведение водительницы BMW. Она вела себя совершенно неадекватно и заторможенно, будто под влиянием алкоголя или иных веществ, танцевала и, напевая, утверждала, что за рулём была не она. Однако в местных пабликах свидетели ДТП заявили, что больше никого в машине с ней не было.
Я когда подбежал к её машине, она была одна там, лежала. Я спросил, нужна ли помощь. Она говорит: "Пошёл ***". Кроме неё в машине никого не видел, а она очень пьяная была
Комментариев: 0