В Липецке пьяная автоледи станцевала перед камерой, врезавшись в машину с ребёнком на встречке

Накануне вечером в Липецке произошло одновременно и страшное, и возмутительное ДТП. На улице Краснозаводской столкнулось два автомобиля — BMW и Suzuki. 31-летняя женщина, сидевшая за рулём немецкой иномарки, вылетела на встречную полосу и врезалась в другую машину, вытолкав её на трамвайные пути. Как сообщили в Управлении МВД РФ по Липецкой области, в Suzuki находилось три человека, среди которых — 28-летний водитель и восьмилетний ребёнок. Все были доставлены в больницу с травмами.

Но больше всего очевидцев аварии возмутило поведение водительницы BMW. Она вела себя совершенно неадекватно и заторможенно, будто под влиянием алкоголя или иных веществ, танцевала и, напевая, утверждала, что за рулём была не она. Однако в местных пабликах свидетели ДТП заявили, что больше никого в машине с ней не было.