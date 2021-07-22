Политолог счёл некомпетентными высказывания главы Минюста Украины о жалобе РФ в ЕСПЧ

Украинским чиновникам нечего предоставить в качестве реального аргумента против жалобы России, поданной в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Связано это с их квалификацией, которая оставляет желать лучшего. Такую точку зрения озвучил политолог Леонид Савин.

"Я думаю, здесь даже вопрос некомпетентности тех людей, которые представляют Минюст, да и многие государственные структуры Украины. Потому что за последние кризисные годы в их государственных институтах сложился реальный дефицит кадров — и набирают кого угодно. И, чтобы кто-то отстаивал интересы страны, я думаю, там давно таких людей не осталось", — сказал он Лайфу.

Савин пояснил, что украинские чиновники не могут комментировать, какое решение примет ЕСПЧ. Мало того, у суда уже были вопросы к стране и до 2014 года, а в течение последних семи лет даже украинские граждане подавали иски в европейские суды. Эксперт предположил, что будет некая синхронизация со стороны России и тех украинцев, которые пострадали от действий или бездействия властей. Но сама процедура будет очень длительная, так как в иске было много разных пунктов, заключил Савин.