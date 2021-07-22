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Стас Пьеха хочет максимальное наказание для женщины, которая избила его сына

Мальчику диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а на его теле остались гематомы.

22 июля, 15:14
<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/CQjBfzvH1uD/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> wolfieha</a></p>

Фото © Instagram / wolfieha

Певец Стас Пьеха хочет, чтобы женщина, избившая его семилетнего сына и бывшую тёщу, получила максимальное наказание, соответствующее её действиям.

"У меня нет конкретных пожеланий в этом случае, я просто хочу, чтобы она понесла максимально возможное наказание, адекватное её действиям в отношении ребёнка и пожилой женщины, которых избила", рассказал Пьеха в интервью РИА "Новости".

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Артист также заметил, что сразу передал это дело профессионалам, которые должны вынести вердикт согласно букве закона.

Напомним, накануне жену футбольного арбитра Владислава Безбородова обвинили в жестоком избиении семилетнего сына Стаса Пьехи. Инцидент произошёл в коттеджном посёлке под Санкт-Петербургом. Как рассказал Лайфу адвокат Сергей Жорин, мальчику диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, на теле остались гематомы, есть подозрение на сотрясение мозга. Сейчас сын Пьехи лежит в больнице, его состояние ухудшилось. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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