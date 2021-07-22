Стас Пьеха хочет максимальное наказание для женщины, которая избила его сына
Мальчику диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а на его теле остались гематомы.
Фото © Instagram / wolfieha
Певец Стас Пьеха хочет, чтобы женщина, избившая его семилетнего сына и бывшую тёщу, получила максимальное наказание, соответствующее её действиям.
"У меня нет конкретных пожеланий в этом случае, я просто хочу, чтобы она понесла максимально возможное наказание, адекватное её действиям в отношении ребёнка и пожилой женщины, которых избила", — рассказал Пьеха в интервью РИА "Новости".
Артист также заметил, что сразу передал это дело профессионалам, которые должны вынести вердикт согласно букве закона.
Напомним, накануне жену футбольного арбитра Владислава Безбородова обвинили в жестоком избиении семилетнего сына Стаса Пьехи. Инцидент произошёл в коттеджном посёлке под Санкт-Петербургом. Как рассказал Лайфу адвокат Сергей Жорин, мальчику диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, на теле остались гематомы, есть подозрение на сотрясение мозга. Сейчас сын Пьехи лежит в больнице, его состояние ухудшилось. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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