"Роскачество" обнаружило токсичное вещество в женском нижнем белье популярного бренда

"Роскачество" проверило изделия 20 российских и зарубежных брендов нижнего белья и обнаружило, что половина товаров не соответствует обязательным требованиям по безопасности. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

Кроме того, в некотором белье, произведённом в Китае, Мьянме, Вьетнаме, а также в белорусской фирме Milavitsa и российской "Дикой орхидее", выявили низкую гигроскопичность. Это значит, что материалы плохо поглощают и удерживают влагу. По словам экспертов, из-за такого белья могут появиться опрелости и грибковые заболевания. А в трусах фирмы Incanto обнаружен стирол. Количество токсичного вещества превысило норму в десять раз. Специалисты заметили, что такое бельё нельзя продавать в магазинах. Также в некотором белье окраска оказалась неустойчивой к стирке и поту.

По результатам исследования брендам предоставили информацию о нарушениях, некоторые из них сразу отозвали из продажи партию белья, организовали дополнительную проверку образцов и ужесточили требования к качеству материалов. В "Роскачестве" считают, что нарушения могли возникнуть из-за методов, которые используют лаборатории для испытания нижнего белья.

В организации также отметили, что трусы трёх брендов российского производства, китайского, вьетнамского и бангладешского (по одному бренду), а также трёх брендов, произведённых на Шри-Ланке, полностью соответствуют законодательству России.