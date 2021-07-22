Жалоба России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), поданная в адрес Украины, не имеет шансов на удовлетворение. Такое мнение выразил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Не вмешиваясь в правосудие ЕСПЧ, я могу абсолютно заверить, что у этого искового заявления нет никаких шансов быть удовлетворённым, оно подано Россией исключительно с пропагандистской целью", — заявил он в эфире телеканала "Украина 24".

По словам украинского дипломата, единственный результат, которого добьётся Россия своим обращением в ЕСПЧ, — это временный информационный шум. Также, комментируя вчерашнее заявление США и Германии по "Северному потоку – 2", Кулеба подчеркнул, что оно никак не решает вопрос безопасности Украины.

"Вчерашнее немецко-американское заявление не решает вопрос безопасности Украины, которая непосредственно страдает от запуска "Северного потока – 2", и это, собственно, наша главная претензия к этому заявлению", — заявил Кулеба.