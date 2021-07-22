"Нет никаких шансов": Глава украинского МИД оценил жалобу России в ЕСПЧ
Дипломат также прокомментировал заявление США и Германии по "Северному потоку – 2", которое, по его мнению, не решает вопрос национальной безопасности Незалежной.
Фото © AP / ТАСС / Francisco Seco
Жалоба России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), поданная в адрес Украины, не имеет шансов на удовлетворение. Такое мнение выразил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
"Не вмешиваясь в правосудие ЕСПЧ, я могу абсолютно заверить, что у этого искового заявления нет никаких шансов быть удовлетворённым, оно подано Россией исключительно с пропагандистской целью", — заявил он в эфире телеканала "Украина 24".
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По словам украинского дипломата, единственный результат, которого добьётся Россия своим обращением в ЕСПЧ, — это временный информационный шум. Также, комментируя вчерашнее заявление США и Германии по "Северному потоку – 2", Кулеба подчеркнул, что оно никак не решает вопрос безопасности Украины.
"Вчерашнее немецко-американское заявление не решает вопрос безопасности Украины, которая непосредственно страдает от запуска "Северного потока – 2", и это, собственно, наша главная претензия к этому заявлению", — заявил Кулеба.
Напомним, сегодня стало известно, что Россия впервые в своей истории подала жалобу в ЕСПЧ, обвинив Украину в нарушении прав человека. В документе упоминается о гибели мирных жителей при обстрелах, нарушении свободы слова, дискриминации русского языка в стране, блокаде Крыма, нападении на российские посольства и консульства, а также о выборах, в которых не дали участвовать жителям Юго-Востока Украины.
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