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"Нет никаких шансов": Глава украинского МИД оценил жалобу России в ЕСПЧ

Дипломат также прокомментировал заявление США и Германии по "Северному потоку – 2", которое, по его мнению, не решает вопрос национальной безопасности Незалежной.

22 июля, 16:15
<p>Фото © AP / ТАСС / Francisco Seco</p>

Фото © AP / ТАСС / Francisco Seco

Жалоба России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), поданная в адрес Украины, не имеет шансов на удовлетворение. Такое мнение выразил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Не вмешиваясь в правосудие ЕСПЧ, я могу абсолютно заверить, что у этого искового заявления нет никаких шансов быть удовлетворённым, оно подано Россией исключительно с пропагандистской целью", — заявил он в эфире телеканала "Украина 24".

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По словам украинского дипломата, единственный результат, которого добьётся Россия своим обращением в ЕСПЧ, — это временный информационный шум. Также, комментируя вчерашнее заявление США и Германии по "Северному потоку – 2", Кулеба подчеркнул, что оно никак не решает вопрос безопасности Украины.

"Вчерашнее немецко-американское заявление не решает вопрос безопасности Украины, которая непосредственно страдает от запуска "Северного потока – 2", и это, собственно, наша главная претензия к этому заявлению", — заявил Кулеба.

Напомним, сегодня стало известно, что Россия впервые в своей истории подала жалобу в ЕСПЧ, обвинив Украину в нарушении прав человека. В документе упоминается о гибели мирных жителей при обстрелах, нарушении свободы слова, дискриминации русского языка в стране, блокаде Крыма, нападении на российские посольства и консульства, а также о выборах, в которых не дали участвовать жителям Юго-Востока Украины.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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