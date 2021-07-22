Найденных в погребе шестерых детей из подмосковной Рузы направили в столичный приют
По данным органов опеки, информации о том, что их мать злоупотребляла алкоголем, нет. Однако установлено, что семья находится в сложном положении.
Фото © Соцсети
Шесть детей из подмосковной Рузы отправлены в столичный приют. Видео © Соцсети
Шесть детей из подмосковной Рузы, которые якобы жили на улице, направлены в социально-реабилитационный центр в Москве. Туда их поместили по просьбе матери, заявила Лайфу уполномоченный по правам ребёнка Московской области Ксения Мишонова.
По данным Московской областной комиссии по делам несовершеннолетних, женщина с семью детьми приехала в Рузу к своему сожителю только в июне, а в поле зрения попала после жалоб соседей на ребят, которые весь день проводили на улице. Однако данных о том, что дети жили вне дома, а их мать выпивала, у опеки нет, заметила омбудсмен.
"Детям от шести до 16 лет, все зарегистрированы и обучаются в Москве, семья по месту учёбы характеризуется положительно. Каких-либо фактов, указывающих на то, что дети жили на улице, а мама выпивала, у опеки нет. Но семья действительно находится в сложном положении. В настоящее время дети временно по заявлению мамы помещены в социально-реабилитационный центр города Москвы", — сказала Мишонова.
По данным СМИ, дети месяц шатались по улицам и жили в шалашах, пока их не нашла одна из местных жительниц в своём погребе, которая сняла ребят на видео. Отмечается, что из дома их выгнала собственная мать. Историей уже заинтересовались в подмосковном управлении Следственного комитета, по данному факту организована проверка, будет дана оценка действиям либо бездействию должностных лиц и органов опеки.
Ранее Лайф рассказывал, что двух девочек-маугли шести и 12 лет случайно обнаружили полицейские в подмосковном Талдоме. В квартире была антисанитария и жила орава кошек. Там не оказалось ни одежды, ни кровати, ни средств гигиены. Младшая девочка не могла ходить и отзывалась на "кис-кис". Дело взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.
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