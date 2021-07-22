Найденных в погребе шестерых детей из подмосковной Рузы направили в столичный приют

Шесть детей из подмосковной Рузы отправлены в столичный приют. Видео © Соцсети

Шесть детей из подмосковной Рузы, которые якобы жили на улице, направлены в социально-реабилитационный центр в Москве. Туда их поместили по просьбе матери, заявила Лайфу уполномоченный по правам ребёнка Московской области Ксения Мишонова.

По данным Московской областной комиссии по делам несовершеннолетних, женщина с семью детьми приехала в Рузу к своему сожителю только в июне, а в поле зрения попала после жалоб соседей на ребят, которые весь день проводили на улице. Однако данных о том, что дети жили вне дома, а их мать выпивала, у опеки нет, заметила омбудсмен.

"Детям от шести до 16 лет, все зарегистрированы и обучаются в Москве, семья по месту учёбы характеризуется положительно. Каких-либо фактов, указывающих на то, что дети жили на улице, а мама выпивала, у опеки нет. Но семья действительно находится в сложном положении. В настоящее время дети временно по заявлению мамы помещены в социально-реабилитационный центр города Москвы", — сказала Мишонова.