В "Газпроме" заявили о готовности увеличить объём транзита газа через Украину
Глава компании Алексей Миллер отметил, что участие ФРГ в переговорном процессе закономерно и обоснованно.
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"Газпром" готов продлить транзит газа через Украину и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и состояния газотранспортной системы. Об этом сообщил журналистам глава компании Алексей Миллер.
"Вопросы новых объёмов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Для объёмов новых закупок российского газа по украинскому маршруту суммарно выше текущих транзитных обязательств "Газпром" готов даже увеличить объёмы транзита через Украину", — заявил он.
Глава компании отметил, что участие ФРГ в переговорном процессе закономерно и обоснованно, учитывая планы Евросоюза по декарбонизации экономики.
Ранее Лайф писал о том, что Германия взяла на себя обязательство по содействию Украине в получении нового контракта на транзит российского газа. Это один из пунктов договорённостей, которых США и ФРГ достигли по итогам переговоров, касающихся ситуации вокруг газопровода "Северный поток – 2".
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