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В "Газпроме" заявили о готовности увеличить объём транзита газа через Украину

Глава компании Алексей Миллер отметил, что участие ФРГ в переговорном процессе закономерно и обоснованно.

22 июля, 16:04
<p>Фото © Jens Büttner / dpa-Zentralbild / ZB</p>

Фото © Jens Büttner / dpa-Zentralbild / ZB

"Газпром" готов продлить транзит газа через Украину и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и состояния газотранспортной системы. Об этом сообщил журналистам глава компании Алексей Миллер.

"Вопросы новых объёмов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Для объёмов новых закупок российского газа по украинскому маршруту суммарно выше текущих транзитных обязательств "Газпром" готов даже увеличить объёмы транзита через Украину", — заявил он.

Глава компании отметил, что участие ФРГ в переговорном процессе закономерно и обоснованно, учитывая планы Евросоюза по декарбонизации экономики.

США или Германия: Кто и чем будет "кормить" Украину после запуска СП-2

США или Германия: Кто и чем будет "кормить" Украину после запуска СП-2

Ранее Лайф писал о том, что Германия взяла на себя обязательство по содействию Украине в получении нового контракта на транзит российского газа. Это один из пунктов договорённостей, которых США и ФРГ достигли по итогам переговоров, касающихся ситуации вокруг газопровода "Северный поток – 2".

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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