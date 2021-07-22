В "Газпроме" заявили о готовности увеличить объём транзита газа через Украину

"Газпром" готов продлить транзит газа через Украину и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и состояния газотранспортной системы. Об этом сообщил журналистам глава компании Алексей Миллер.

"Вопросы новых объёмов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Для объёмов новых закупок российского газа по украинскому маршруту суммарно выше текущих транзитных обязательств "Газпром" готов даже увеличить объёмы транзита через Украину", — заявил он.

Глава компании отметил, что участие ФРГ в переговорном процессе закономерно и обоснованно, учитывая планы Евросоюза по декарбонизации экономики.