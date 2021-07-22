Глава Минэнерго допустил запрет на экспорт бензина при сохранении рекордных биржевых цен

В случае сохранения рекордных биржевых цен на бензин, которые наблюдаются последние несколько дней, может быть запущен процесс запрета на экспорт этого топлива. Об этом заявил министр энергетики России Николай Шульгинов.

"В случае сохранения биржевых цен на нынешних рекордных уровнях на следующей неделе будет запущен процесс запрета на экспорт бензина, а также может быть рассмотрен вопрос о подписании соглашений с нефтяными компаниями, регламентирующими объёмы и уровни цен в оптовом звене, и об увеличении биржевых нормативов до 15%", — говорится в телеграм-канале Минэнерго.