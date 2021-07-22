Глава Минэнерго допустил запрет на экспорт бензина при сохранении рекордных биржевых цен
При этом, по словам Шульгинова, текущий рост не окажет значительного влияния на динамику розничной цены на заправках для конечного потребителя.
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В случае сохранения рекордных биржевых цен на бензин, которые наблюдаются последние несколько дней, может быть запущен процесс запрета на экспорт этого топлива. Об этом заявил министр энергетики России Николай Шульгинов.
"В случае сохранения биржевых цен на нынешних рекордных уровнях на следующей неделе будет запущен процесс запрета на экспорт бензина, а также может быть рассмотрен вопрос о подписании соглашений с нефтяными компаниями, регламентирующими объёмы и уровни цен в оптовом звене, и об увеличении биржевых нормативов до 15%", — говорится в телеграм-канале Минэнерго.
Напомним, последние несколько дней в России растут биржевые цены на бензин. 19 июля стоимость АИ-92 достигла 56,2 тысячи рублей за тонну. 20 июля — уже 56 751 рубль. 21 июля цена этой марки топлива продолжила приближаться к абсолютному рекорду и выросла до 57,06 тысячи рублей. А оптовая цена бензина АИ-95 установила новый исторический максимум и достигла 60,029 тысячи рублей за тонну.
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