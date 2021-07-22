Задержанные на Ставрополье экстремисты готовили теракт в Кисловодске
Однако их действия пресекли сотрудники ФСБ и полиции. Следствие просит арестовать подозреваемых.
Фото © ТАСС / Сергей Коньков
Участники экстремистского сообщества, ранее задержанные в Ставропольском крае, планировали теракт в Кисловодске. Об этом сообщает СК РФ. Следствие ходатайствует об аресте задержанных.
"Двое участников объединения 5 апреля 2021 года планировали совершение террористического акта на территории административного здания отдела полиции города Кисловодска с использованием изготовленного ими самодельного взрывного устройства", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее ФСБ задержала на Ставрополье ещё восемь человек, которые подозреваются в участии в экстремистской организации. В отношении них возбуждено уголовное дело.
Комментариев: 0