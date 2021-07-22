НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Задержанные на Ставрополье экстремисты готовили теракт в Кисловодске

Однако их действия пресекли сотрудники ФСБ и полиции. Следствие просит арестовать подозреваемых.

22 июля, 15:39
<p>Фото © ТАСС / Сергей Коньков</p>

Фото © ТАСС / Сергей Коньков

Участники экстремистского сообщества, ранее задержанные в Ставропольском крае, планировали теракт в Кисловодске. Об этом сообщает СК РФ. Следствие ходатайствует об аресте задержанных.

"Двое участников объединения 5 апреля 2021 года планировали совершение террористического акта на территории административного здания отдела полиции города Кисловодска с использованием изготовленного ими самодельного взрывного устройства", говорится в сообщении.

В Белгороде ФСБ раскрыла ячейку сторонников украинских неонацистов

В Белгороде ФСБ раскрыла ячейку сторонников украинских неонацистов

Напомним, ранее ФСБ задержала на Ставрополье ещё восемь человек, которые подозреваются в участии в экстремистской организации. В отношении них возбуждено уголовное дело.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Лайф снял на видео ещё два дома главы ставропольской ГИБДД, и это вовсе не "золотые" дворцы

сегодня в 16:27

Сотрудники метро Казани попались на майнинге криптовалют за счёт предприятия

вчера в 21:03

Сбивший шестерых пешеходов под Анапой водитель заявил, что потерял сознание

сегодня в 16:30

Певица Zivert сорвала корпоратив продюсера в Турции и не хочет возвращать гонорар

сегодня в 16:51

Монстры из попутки: За убийство ребёнка сахалинскому педофилу дали пожизненное, а его жене — 15 лет

сегодня в 16:25

Новости партнеров

Layer 1