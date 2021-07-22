Путин обсудил с Пашиняном Карабах
Телефонный разговор лидеров состоялся по инициативе армянской стороны
Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ, Пресс-служба МИД РФ
Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили вопросы российско-армянского сотрудничества, а также ситуации в Нагорном Карабахе.
"Обсуждена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Затрагивалась также тематика разблокирования транспортных и экономических связей в регионе", — говорится в сообщении Кремля.
Ранее сегодня Путин поговорил с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Стороны обсудили в том числе ситуацию, разворачивающуюся у границ республики — в Афганистане.
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