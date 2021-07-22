Путин обсудил с Пашиняном Карабах

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили вопросы российско-армянского сотрудничества, а также ситуации в Нагорном Карабахе.

"Обсуждена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Затрагивалась также тематика разблокирования транспортных и экономических связей в регионе", — говорится в сообщении Кремля.