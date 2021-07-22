НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин обсудил с Пашиняном Карабах

Телефонный разговор лидеров состоялся по инициативе армянской стороны

22 июля, 15:27
<p>Фото © ТАСС /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ, Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ, Пресс-служба МИД РФ

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили вопросы российско-армянского сотрудничества, а также ситуации в Нагорном Карабахе.

"Обсуждена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Затрагивалась также тематика разблокирования транспортных и экономических связей в регионе", — говорится в сообщении Кремля.

Путин заявил, что у Пашиняна есть доверие народа Армении

Путин заявил, что у Пашиняна есть доверие народа Армении

Ранее сегодня Путин поговорил с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Стороны обсудили в том числе ситуацию, разворачивающуюся у границ республики — в Афганистане.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Путин обсудил с Рахмоном ситуацию в Афганистане

сегодня в 13:13

КС Армении признал результаты внеочередных парламентских выборов действительными

17 июля, 19:14

Проверка на беспристрастность: Почему Россия подала жалобу против Украины в ЕСПЧ

сегодня в 15:23
Life

Задержанные на Ставрополье экстремисты готовили теракт в Кисловодске

сегодня в 15:39

У модели настолько идеальное тело в бикини, что только седая прядь выдала её пенсионный возраст

сегодня в 15:37

Новости партнеров

Layer 1