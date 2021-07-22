Путин обсудил с Рахмоном ситуацию в Афганистане

"Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, развитие ситуации в Афганистане, а также ход подготовки к предстоящим осенью в Душанбе саммиту ШОС и сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ", — говорится в сообщении Кремля.

Ранее представитель Таджикистана при ОДКБ Хасан Султонов уже призывал союзников помочь республике справиться с вызовами, исходящими со стороны Афганистана. Он напомнил, что Таджикистан имеет самую протяжённую границу с Афганистаном. Ситуация в этой стране обострилась после того, как США начали выходить оттуда. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года.