НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин обсудил с Рахмоном ситуацию в Афганистане

Телефонный разговор состоялся по инициативе таджикистанской стороны.

22 июля, 13:13
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Стороны обсудили в том числе ситуацию, разворачивающуюся у границ республики.

"Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, развитие ситуации в Афганистане, а также ход подготовки к предстоящим осенью в Душанбе саммиту ШОС и сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ", — говорится в сообщении Кремля.

Ранее представитель Таджикистана при ОДКБ Хасан Султонов уже призывал союзников помочь республике справиться с вызовами, исходящими со стороны Афганистана. Он напомнил, что Таджикистан имеет самую протяжённую границу с Афганистаном. Ситуация в этой стране обострилась после того, как США начали выходить оттуда. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1