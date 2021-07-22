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Тапкой по лицу: Пьяный волгоградец избил ребёнка на глазах у матери

Женщина при этом никак не реагировала на выходку мужчины, теперь горе-родителей ищет полиция.

22 июля, 13:10

Пьяный волгоградец в воспитательных целях избил ребёнка на глазах у матери. Видео © Соцсети

Пьяный житель Волгограда избил малолетнего ребёнка на глазах у прохожих, которые сняли всё происходящее на камеру и обратились в соответствующие органы.

Инцидент произошёл вечером 21 июля в Центральном парке культуры и отдыха. Там внимание проходившей мимо девушки привлекла семья с тремя детьми, одного из которых избивал взрослый мужчина, еле державшийся на ногах. Пока не известно, является ли он отцом малышей. Вмешаться в ситуацию очевидица не решилась, поскольку сама была с ребёнком, но сняла происходящее.

"Я услышала крики мужчины и хныканье детей. Подошла ближе и увидела, как мужчина снял тапку с ноги и начал бить ею мальчика по лицу. Потом мать поднялась с земли, а мужик продолжал бить мальчика и кричал: "Маму надо любить!" — рассказала девушка Лайфу.

В Хабаровском крае горе-мать до смерти избила маленького сына за слёзы

В Хабаровском крае горе-мать до смерти избила маленького сына за слёзы

Мать малышей при этом на ситуацию никак не реагировала. Судя по видео, она тоже была пьяна. При этом дети вели себя так, будто привыкли к подобным выходкам в семье. После "воспитательных мер" горе-родители взяли детей под руки и, шатаясь в разные стороны, ушли на прогулку. Теперь их ищет полиция.

Ранее Лайф рассказывал, что жену футбольного арбитра Владислава Безбородова обвинили в избиении семилетнего сына российского певца Стаса Пьехи. Инцидент произошёл в коттеджном посёлке под Санкт-Петербургом. Как рассказал Лайфу адвокат Сергей Жорин, у мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, на теле остались гематомы, есть подозрение на сотрясение мозга.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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