Пьяный волгоградец в воспитательных целях избил ребёнка на глазах у матери. Видео © Соцсети

Пьяный житель Волгограда избил малолетнего ребёнка на глазах у прохожих, которые сняли всё происходящее на камеру и обратились в соответствующие органы.

Инцидент произошёл вечером 21 июля в Центральном парке культуры и отдыха. Там внимание проходившей мимо девушки привлекла семья с тремя детьми, одного из которых избивал взрослый мужчина, еле державшийся на ногах. Пока не известно, является ли он отцом малышей. Вмешаться в ситуацию очевидица не решилась, поскольку сама была с ребёнком, но сняла происходящее.

"Я услышала крики мужчины и хныканье детей. Подошла ближе и увидела, как мужчина снял тапку с ноги и начал бить ею мальчика по лицу. Потом мать поднялась с земли, а мужик продолжал бить мальчика и кричал: "Маму надо любить!" — рассказала девушка Лайфу.

Мать малышей при этом на ситуацию никак не реагировала. Судя по видео, она тоже была пьяна. При этом дети вели себя так, будто привыкли к подобным выходкам в семье. После "воспитательных мер" горе-родители взяли детей под руки и, шатаясь в разные стороны, ушли на прогулку. Теперь их ищет полиция.