Комментатор "Матч ТВ" Тимур Журавель заявил, что приобретение эксклюзивных прав на трансляцию игр чемпионата Англии по футболу стало для телеканала важнейшим событием. Об этом он рассказал Лайфу.

"Если брать главный трансляционный кусок, то для всех это чемпионат России. Сразу за ним идёт чемпионат Англии. Потому что он самый хитовый, самый смотрибельный. И понятно — в турнире собрано столько суперклубов. Если вы сегодня обратили внимание на медийное пространство, то это едва ли не самая громкая новость. Все комментаторы, которые собираются и дальше работать на "Матч ТВ" и как-то связаны с Англией, испытывают массу положительных эмоций", — заявил комментатор.

Английская премьер-лига вернётся на "Матч ТВ" с сезона 2022/23. На протяжении двух последних лет матчи первенства можно было смотреть только на сервисе "Okko.Спорт". Ранее активное участие в комментировании матчей чемпионата Англии принимал и сам Журавель.

"Если за этот год в моей личной судьбе ничего не изменится, то я очень надеюсь принять участие в комментировании матчей чемпионата Англии. Для меня это лучшие годы работы, у нас был корпункт в Лондоне, мы могли на матчи ездить, комментировать и делать специализированные программы про Англию. Это самое крутое футбольное и медийное пространство в мире. Находиться в нём, работать, его обслуживать, придумывать что-то — это самая интересная работа для журналиста и комментатора", — отметил журналист.

Контракт "Матч ТВ" с Английской премьер-лигой вступит в силу только через год. За это время каналу предстоит разработать концепцию вещания.

"Этот год пройдёт в очень серьёзных обсуждениях, что мы можем сделать, чтобы планка показа чемпионата Англии не стала ниже после того, как три года он вёлся на принципиально новой базе. Онлайн-платформа даёт иные возможности, чем телеканал. Наша задача — подумать, какие бонусы мы можем предложить зрителю. Возвращение прав — это, с одной стороны, радостное событие, с другой — очень ответственное. Зритель обогатился уникальным опытом другого просмотра английского футбола. Этому нужно соответствовать", — говорит Журавель.

По его словам, несколько игр каждого тура чемпионата Англии зрители "Матч ТВ" смогут увидеть в бесплатном эфире. Остальные встречи будут доступны в платном пакете.

"Ранее, когда мы транслировали Английскую премьер-лигу, несколько матчей были в свободном доступе в эфире "Матч ТВ". Для зрителей это уже гигантское преимущество. Они смогут смотреть игры "Ливерпуля", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и других топ-клубов в свободном эфире. Okko — целиком платный сервис. Понятно, что такой бонус болельщикам предоставят и сейчас. И, конечно, все матчи тура будут в каком-то платном пакете", — объяснил комментатор.