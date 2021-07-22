Российские родители назвали свою самую "нелюбимую" соцсеть
При этом 17% взрослых не видят в соцсетях угрозы для несовершеннолетних.
Фото © Pixabay
Больше половины российских родителей обеспокоены тем, что их дети пользуются такими популярными онлайн-ресурсами, как TikTok и YouTube. Об этом свидетельствует исследование компании ESET, которое есть в распоряжении Лайфа.
Охота за колпачками: Подростки по всей России начали раскурочивать чужие машины из-за челленджа в TikTok
Так, каждый четвёртый родитель заявил, что его ребёнок не только потребляет, но и создаёт свой собственный контент в Сети. Самой популярной площадкой для нового поколения стал YouTube — ресурсом интересуется 72% детей. В топ-5 популярных среди детей приложений входят YouTube, TikTok, "ВКонтакте", Instagram и LIKE.
При этом родители не всегда этому рады — более 56% опрошенных переживают, что их дети проводят очень много времени в "Тиктоке". И только 17% не считают соцсети опасными для подростков.
А вот сами дети чаще всего интересуются развлекательным контентом (77%) и онлайн-играми. Меньше всего времени школьники тратят на общение с друзьями и на учёбу.
Ранее Лайф сообщал, что в первой половине 2021 года TikTok заблокировал все аккаунты, в которых не указан возраст. Разработчики посчитали, что они могли принадлежать детям до 13 лет. А в июне о себе снова напомнило сообщество "Синий кит", которое ещё в 2017 году стало главной причиной для беспокойства среди родителей.
Комментариев: 0