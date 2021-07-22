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Российские родители назвали свою самую "нелюбимую" соцсеть

При этом 17% взрослых не видят в соцсетях угрозы для несовершеннолетних.

22 июля, 12:58

Фото © Pixabay

Больше половины российских родителей обеспокоены тем, что их дети пользуются такими популярными онлайн-ресурсами, как TikTok и YouTube. Об этом свидетельствует исследование компании ESET, которое есть в распоряжении Лайфа.

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Так, каждый четвёртый родитель заявил, что его ребёнок не только потребляет, но и создаёт свой собственный контент в Сети. Самой популярной площадкой для нового поколения стал YouTube — ресурсом интересуется 72% детей. В топ-5 популярных среди детей приложений входят YouTube, TikTok, "ВКонтакте", Instagram и LIKE.

При этом родители не всегда этому рады — более 56% опрошенных переживают, что их дети проводят очень много времени в "Тиктоке". И только 17% не считают соцсети опасными для подростков.

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А вот сами дети чаще всего интересуются развлекательным контентом (77%) и онлайн-играми. Меньше всего времени школьники тратят на общение с друзьями и на учёбу.

Ранее Лайф сообщал, что в первой половине 2021 года TikTok заблокировал все аккаунты, в которых не указан возраст. Разработчики посчитали, что они могли принадлежать детям до 13 лет. А в июне о себе снова напомнило сообщество "Синий кит", которое ещё в 2017 году стало главной причиной для беспокойства среди родителей.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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