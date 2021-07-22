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В Свердловской области из-за засухи ввели режим ЧС

Жаркая погода в регионе стоит с мая, отчего страдают фермеры и урожай.

22 июля, 13:10
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввёл режим чрезвычайной ситуации в 39 районах в связи с установившейся засухой в регионе. Об этом он рассказал в своём инстаграме. По словам главы областной администрации, ущерб от засушливого лета уже превысил четыре миллиарда рублей.

"Я принял решение с сегодняшнего дня ввести режим ЧС из-за засухи. Режим распространяется на 39 территорий. <...> Министру сельского хозяйства Артёму Бахтереву я поручил оценить все последствия от засухи и обратиться за помощью в Правительство России, так как ущерб уже превышает четыре миллиарда рублей", — написал он в соцсети.

Фото © Instagram / evgenykuyvashev

Фото © Instagram / evgenykuyvashev

МЧС предупредило жителей Волгоградской области о 42-градусной жаре

МЧС предупредило жителей Волгоградской области о 42-градусной жаре

Куйвашев рассказал, что был с рабочей поездкой в одном из районов региона, где от жары пострадал урожай. Высокие температуры в Свердловской области наблюдаются с мая, а в отдельные дни столбики термометров прогревались почти до 40 градусов.

Ранее Лайф рассказывал, что глава МЧС Евгений Зиничев назвал неблагоприятным прогноз развития ситуации с лесными пожарами в регионах России. По его словам, текущий пожароопасный сезон характеризуется аномальной жарой и засухой.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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