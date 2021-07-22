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"Магнит" завершил сделку по покупке "Дикси" за 87,6 млрд рублей

Также в рамках сделки компания выкупила пять распределительных центров и более 700 грузовиков.

22 июля, 15:33
<p>Фото © ТАСС / Алексей Зотов</p>

Фото © ТАСС / Алексей Зотов

Сеть магазинов "Магнит" завершила сделку по покупке супермаркетов "Дикси". Сумма приобретения составила 87,6 миллиарда рублей, сообщается на сайте магазина. Компания получила 100% всех акций DIXY Holding Limited, под управлением розничной сети на данный момент находится 2477 магазинов в России.

"Широкое присутствие в Москве и Санкт-Петербурге окажет существенную поддержку дальнейшему развитию онлайн-инициатив "Магнита". Предполагается, что потенциальные синергии в закупках, категорийном менеджменте и бизнес-процессах принесут выгоду покупателям и повысят акционерную стоимость компании", отмечается в сообщении.

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Также в рамках сделки "Магнит" приобрёл пять распределительных центров и более 700 грузовиков. Представители сети отмечают, что "Дикси" продолжит функционировать как отдельное юридическое лицо, а магазины будут работать под существующими брендами. При этом, в связи с предписаниями ФАС и пороговыми значениями рыночной доли, из периметра сделки было исключено 148 торговых точек.

Напомним, сделка между ПАО "Магнит" и DIXY Holding Limited была согласована Федеральной антимонопольной службой (ФАС) 15 июля. При этом торговые сети должны были объединиться только в тех муниципалитетах, где доля "Магнита" не превышает 25%.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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