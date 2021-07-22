"Магнит" завершил сделку по покупке "Дикси" за 87,6 млрд рублей

Сеть магазинов "Магнит" завершила сделку по покупке супермаркетов "Дикси". Сумма приобретения составила 87,6 миллиарда рублей, сообщается на сайте магазина. Компания получила 100% всех акций DIXY Holding Limited, под управлением розничной сети на данный момент находится 2477 магазинов в России.

"Широкое присутствие в Москве и Санкт-Петербурге окажет существенную поддержку дальнейшему развитию онлайн-инициатив "Магнита". Предполагается, что потенциальные синергии в закупках, категорийном менеджменте и бизнес-процессах принесут выгоду покупателям и повысят акционерную стоимость компании", — отмечается в сообщении.

Также в рамках сделки "Магнит" приобрёл пять распределительных центров и более 700 грузовиков. Представители сети отмечают, что "Дикси" продолжит функционировать как отдельное юридическое лицо, а магазины будут работать под существующими брендами. При этом, в связи с предписаниями ФАС и пороговыми значениями рыночной доли, из периметра сделки было исключено 148 торговых точек.