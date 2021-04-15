Как сложились судьбы детей-маугли: пять историй превращения в людей

Детей, которые выросли с животными, называют маугли. Но, несмотря на то что они перенимают животные повадки и с трудом социализируются, нелюдями их назвать язык не поворачивается, в отличие от их родителей.

Преданность

Кадры из видео © YouTube

Оксана Малая — украинская девочка-собака 1983 года рождения. Родители пили и не пускали её в дом. Она и поселилась в будке. Родителей ей заменила сельская дворняга по кличке Найда. С ней она и выросла. Известно об этом стало только в 1992 году. Восьмилетнюю совершенно одичавшую девочку привезли в интернат, где даже самые опытные сотрудники разводили руками: "Это не люди, это звери!" — говорили они о родителях Оксаны. Ребёнок почти не говорил, передвигался на четвереньках. Когда ей принесли еды, она смешала всё в одной миске и стала лакать. Когда ей что-то не нравилось, она рычала и даже покусала одного из обидчиков — интернатского мальчика, который решил посмеяться над ней. 10 лет ушло на то, чтобы сделать из Оксаны человека, но с животными ей всё равно лучше и проще. Несколько раз она сбегала из учреждения, а находили её всегда вместе с собачьей стаей. Когда про Оксану написали в газетах и показали по ТВ, у неё даже появился поклонник. Парень приехал из Казани, но получил от ворот поворот. Оксана жёстко пресекла попытки ухаживания, объяснив своё решение тем, что он мал ростом, — чисто животный инстинкт. Сейчас ей 37 лет, она по-прежнему в интернате. Только теперь не в качестве воспитанницы, а в качестве сотрудника — ухаживает за коровами и лошадьми в психоневрологическом интернате, расположенном в селе Барабой Одесской области. Лучшими друзьями у неё по-прежнему остались собаки. Это называется "преданность".

Нехорошая квартира

Кадры из видео © YouTube

Жене Барсукову сейчас 25 лет. Он тоже ребёнок-маугли, выросший в четырёх стенах в атмосфере полного родительского безразличия. Мальчик рос нормальным, когда была жива бабушка: она им занималась. А когда её не стало, всё пошло под откос. Родителям было наплевать на сына, о мальчике забеспокоились соседи. Женя совсем перестал появляться во дворе. Но до каких-либо действий не доходило. Когда соцработники всё-таки явились в "нехорошую квартиру", Жене исполнилось 13 лет: он не говорил, на еду набрасывался как маленький голодный зверёк, апельсин кусал вместе со шкуркой, людей боялся. Ребенка отправили в интернат, но социализироваться мальчик так и не смог. Сейчас у него уровень развития шестилетнего ребёнка. Слава богу, что он под опекой, в чистоте, не голодает, но адаптироваться к этому миру уже не сможет. Государство может лишь поддерживать, не дать упасть ниже, но в развитие Жени нужно вкладываться.

Романтик из тайги

Кадры из видео © YouTube

Оджан Наумкин — нетипичный ребёнок-маугли. Он выбился в люди и сумел адаптироваться. Сегодня по нему не скажешь, что до 20 лет он прожил в дали от людей. Его родители поселились в землянке в трёх километрах от посёлка Ульяновка на Алтае. Отец писал книги и картины, мать занималась хозяйством. Они чувствовали себя чужими в этом мире и решили уйти в тайгу. Не сказать что их ребёнок рос диким, они научили его читать, писать, но он тоже был будто не от мира сего. Когда Оджана показали по ТВ, он был похож скорее на выпускника воскресной школы, нежели на одичавшего. Тем не менее гласом народа парня прозвали алтайским маугли. Слава открыла ему двери в мир людей, где он попытался заняться бизнесом, но у него не вышло. Сейчас он работает барменом. Он по-прежнему ранимый, чуткий и романтичный юноша. Ему 28 лет, он давно социализировался, но семьи своей пока не завёл.

Совет стаи

Кадры из видео © YouTube

Ивану Мишукову повезло — его приютила сердобольная женщина, у которой уже было четверо детей. Но перед этим ребёнок прошёл через ад. Родился в неблагополучной семье: отца посадили, мать ушла, бросив мальчика на произвол судьбы. Он оказался на улице и погиб бы, если бы не четвероногие друзья. Собаки приняли Ваню в стаю. Вместе они добывали пищу, согревались на теплотрассе холодными зимними ночами. Собаки не давали его в обиду. Мальчишки, дразнившие его прозвищем Маугли, еле успевали унести ноги, когда за Ваню вступались его товарищи. Даже стражам порядка пришлось попотеть, когда они пытались отвезти беспризорника в детдом. Стая неслась за милицейской машиной по всему городу. Пришлось путать следы, уходя от погони. В итоге мальчик оказался в среде, где ему было очень неуютно и некомфортно: чистая тёплая постель, горячая еда, новая одежда, зубная щётка... Он учился жить, и жизнь не отвернулась от него. Вскоре у него появилась мама. Татьяна Витальевна приняла мальчика в семью, где было ещё четверо детей. Он выучился, догнал сверстников в развитии, поступил в Кронштадскую мореходную школу и сейчас работает инженером на одном из промпредприятий Северной столицы.

Мама-птица

Кадры из видео © YouTube

Ваню из Волгограда прозвали Мальчиком-птицей, потому что его мама была "летящей" на всю голову. Женщина помешалась на пернатых, а о сыне практически не заботилась. Весь дом был заставлен клетками, полы покрыты помётом. Её ребёнок не говорил, он чирикал, подражая попугаям. Соцработники забрали Ваню, когда ему было семь лет. Его мать не считает себя плохим родителем. Она уверена, что выполнила свой материнский долг. Однако Ваня так и не смог восстановиться в развитии. В итоге малыша отправили в реабилитационный центр, где он и находится по сей день. Сейчас ему 20 лет.

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