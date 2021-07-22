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Лайф снял на видео ещё два дома главы ставропольской ГИБДД, и это вовсе не "золотые" дворцы

На участках не видно дорогих иномарок, а территория вокруг коттеджей выглядит неухоженной и пустой.

22 июля, 16:27

Лайф снял на видео ещё два дома главы ставропольского УГИБДД. Видео © LIFE

Лайф узнал про ещё два дома задержанного главы ставропольского управления ГИБДД Алексея Сафонова. Сняв их на видео, мы убедились, что коттеджи не похожи на "золотой дворец", так поразивший СМИ и пользователей Сети.

На кадрах с квадрокоптера видно, что на участках нет дорогих иномарок, а территория вокруг одного из домов вовсе не ухожена и не обжита. Второй же дом напоминает скорее дачу: на территории расположены теплица, беседка и небольшой гараж. Вокруг дома выложена брусчатка. Один коттедж располагается в станице Новомарьевская, второй — в Ставрополе.

Гол как сокол: Богатство главы УГИБДД Ставрополья оказалось записано на других людей

Гол как сокол: Богатство главы УГИБДД Ставрополья оказалось записано на других людей

Напомним, о задержании главы ставропольского УГИБДД Алексея Сафонова и 35 его подчинённых стало известно 20 июля. По данным следствия, Сафонов возглавлял преступное сообщество, которое на протяжении нескольких лет незаконно изготавливало пропуска и продавало перевозчикам. Общая сумма взятки, которую в результате этих действий получила группа, превысила 19 миллионов рублей. Однако наибольшее внимание общественности привлёк роскошный особняк Сафонова — там есть и парная с купелью, бильярдная, спортзал, но больше всего там "золота": золотая лепнина на потолках и мебели, золотые раковины и унитазы.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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