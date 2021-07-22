Лукашенко передал часть своих полномочий правительству и местным властям

"Функции главы государства по согласованию эмиссии дополнительных выпусков акций, созданных в процессе приватизации открытых акционерных обществ, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, акции которых находятся в собственности Республики Беларусь, переданы правительству", — говорится в сообщении его пресс-службы.

А ранее Лайф рассказывал, что новую белорусскую конституцию вынесут на референдум в начале 2022 года. Напомним, что президент Белоруссии впервые предложил изменить её на референдуме 4 августа 2020 года. По его задумке, белорусы "в ходе общенациональной дискуссии" смогут определить свои права, свободы и обязанности, а также полномочия органов государственной власти.