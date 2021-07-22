НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Лукашенко передал часть своих полномочий правительству и местным властям

В их задачи войдёт выполнение функций по приватизации государственной собственности.

22 июля, 16:23
<p>Фото © ТАСС / Николай Петров / БелТА </p>

Фото © ТАСС / Николай Петров / БелТА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о передаче части своих функций, касающихся приватизации государственной собственности, правительству и местным органам власти. Глава белорусского государства подписал соответствующий декрет.

"Функции главы государства по согласованию эмиссии дополнительных выпусков акций, созданных в процессе приватизации открытых акционерных обществ, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, акции которых находятся в собственности Республики Беларусь, переданы правительству", — говорится в сообщении его пресс-службы.

Лукашенко предрёк третью мировую с участием России и Китая из-за действий Европы

Лукашенко предрёк третью мировую с участием России и Китая из-за действий Европы

А ранее Лайф рассказывал, что новую белорусскую конституцию вынесут на референдум в начале 2022 года. Напомним, что президент Белоруссии впервые предложил изменить её на референдуме 4 августа 2020 года. По его задумке, белорусы "в ходе общенациональной дискуссии" смогут определить свои права, свободы и обязанности, а также полномочия органов государственной власти.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Лукашенко назвал инцидент с лайнером Ryanair заранее спланированной провокацией

вчера в 17:21

Суд в Киеве обязал ГБР открыть дело о возможной госизмене Зеленского

сегодня в 13:37

"Нет никаких шансов": Глава украинского МИД оценил жалобу России в ЕСПЧ

сегодня в 16:15

В Союзе нефтегазопромышленников не считают серьёзными последствия возможного запрета на экспорт бензина

сегодня в 17:08

Россияне в 2022 году смогут оформить паспорт всего за пять дней независимо от места жительства

сегодня в 17:03

Новости партнеров

Layer 1