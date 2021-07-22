Лукашенко передал часть своих полномочий правительству и местным властям
В их задачи войдёт выполнение функций по приватизации государственной собственности.
Фото © ТАСС / Николай Петров / БелТА
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о передаче части своих функций, касающихся приватизации государственной собственности, правительству и местным органам власти. Глава белорусского государства подписал соответствующий декрет.
"Функции главы государства по согласованию эмиссии дополнительных выпусков акций, созданных в процессе приватизации открытых акционерных обществ, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, акции которых находятся в собственности Республики Беларусь, переданы правительству", — говорится в сообщении его пресс-службы.
А ранее Лайф рассказывал, что новую белорусскую конституцию вынесут на референдум в начале 2022 года. Напомним, что президент Белоруссии впервые предложил изменить её на референдуме 4 августа 2020 года. По его задумке, белорусы "в ходе общенациональной дискуссии" смогут определить свои права, свободы и обязанности, а также полномочия органов государственной власти.
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