Певица Zivert сорвала корпоратив продюсера в Турции и не хочет возвращать гонорар

Певицу Zivert пригласили выступать на корпоративе известного продюсера в турецком городе Бодруме и заплатили гонорар. Однако, приехав в аэропорт Внуково, артистка не согласилась два часа ожидать подготовки самолёта и уехала, не предупредив никого. По словам адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского, главным условием урегулирования конфликта станет возврат денег в полном объёме.

"Мы ведём переговоры с представителями исполнительницы. Конечно, главное условие мирного урегулирования конфликта — это возвращение полученного гонорара за выступление, которое было сорвано по вине артистки, в полном размере. Другой вариант ни меня, ни моего клиента не устроит", — сказал юрист Лайфу.

По данным СМИ, речь идёт о сумме в миллион рублей. Отмечается, что артистка после случившегося не выходила на связь больше месяца.