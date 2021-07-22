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Певица Zivert сорвала корпоратив продюсера в Турции и не хочет возвращать гонорар

Как рассказал Лайфу адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский, сейчас с представителями исполнительницы идут переговоры.

22 июля, 16:51
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CREJ3k7sZPj/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">_zivert</a></p>

Фото © Instagram / _zivert

Певицу Zivert пригласили выступать на корпоративе известного продюсера в турецком городе Бодруме и заплатили гонорар. Однако, приехав в аэропорт Внуково, артистка не согласилась два часа ожидать подготовки самолёта и уехала, не предупредив никого. По словам адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского, главным условием урегулирования конфликта станет возврат денег в полном объёме.

"Мы ведём переговоры с представителями исполнительницы. Конечно, главное условие мирного урегулирования конфликта — это возвращение полученного гонорара за выступление, которое было сорвано по вине артистки, в полном размере. Другой вариант ни меня, ни моего клиента не устроит", — сказал юрист Лайфу.

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По данным СМИ, речь идёт о сумме в миллион рублей. Отмечается, что артистка после случившегося не выходила на связь больше месяца.

Это не первый скандал с певицей Zivert в последнее время. Ранее после её концерта в Краснодаре на территории "Баскет-холла", вмещающего 7500 зрителей, мэрия и региональное управление Роспотребнадзора начали проверку по факту коронавирусных нарушений со стороны организаторов шоу.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

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