Певица Zivert сорвала корпоратив продюсера в Турции и не хочет возвращать гонорар
Как рассказал Лайфу адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский, сейчас с представителями исполнительницы идут переговоры.
Фото © Instagram / _zivert
Певицу Zivert пригласили выступать на корпоративе известного продюсера в турецком городе Бодруме и заплатили гонорар. Однако, приехав в аэропорт Внуково, артистка не согласилась два часа ожидать подготовки самолёта и уехала, не предупредив никого. По словам адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского, главным условием урегулирования конфликта станет возврат денег в полном объёме.
"Мы ведём переговоры с представителями исполнительницы. Конечно, главное условие мирного урегулирования конфликта — это возвращение полученного гонорара за выступление, которое было сорвано по вине артистки, в полном размере. Другой вариант ни меня, ни моего клиента не устроит", — сказал юрист Лайфу.
По данным СМИ, речь идёт о сумме в миллион рублей. Отмечается, что артистка после случившегося не выходила на связь больше месяца.
Это не первый скандал с певицей Zivert в последнее время. Ранее после её концерта в Краснодаре на территории "Баскет-холла", вмещающего 7500 зрителей, мэрия и региональное управление Роспотребнадзора начали проверку по факту коронавирусных нарушений со стороны организаторов шоу.
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