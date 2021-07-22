Россияне в 2022 году смогут оформить паспорт всего за пять дней независимо от места жительства
На данный момент этот срок составляет от 10 до 30 дней. Отмечается, что такое же решение будет распространено и при введении документа с электронным носителем.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Любимов Андрей
Новый паспорт в России с 1 июля 2022 года можно будет оформить всего за пять дней независимо от места жительства. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.
"С 1 июля 2022 года новый паспорт будет оформляться в течение пяти рабочих дней независимо от места жительства, пребывания, фактического проживания или обстоятельств его замены", — заявили в пресс-службе ведомства.
Такое же изменение будет сохранено и при введении паспорта с электронным носителем. На данный момент этот срок составляет от 10 до 30 дней.
Отмечается, что связано это со вступлением в силу изменений, внесённых в положение о паспорте гражданина РФ, образца бланка и описания документа, которые предусматривают целый комплекс изменений. Это необходимо для повышения удобства пользования основным документом, удостоверяющим личность.
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