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ЦИК проверит заявление бывшей жены Грудинина о наличии у него офшора

Все кандидаты от любой партии сейчас будут под пристальным вниманием, отметил зампредседателя ЦИК.

22 июля, 17:25
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/pngrudininofficial/photos/a.142879379758762/156140445099322/?type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Павел Грудинин</a></p>

Фото © Facebook / Павел Грудинин

Документы Павла Грудинина были ещё раз проверены после подачи заявления его бывшей супруги о наличии у депутата зарубежной компании "Бронто", однако подтверждений тому не обнаружилось. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

"Мы получили заявление, мы посмотрели ещё раз документы Павла Николаевича Грудинина, в которых абсолютно чётко написано, что никакой компании зарубежной нет. Кроме этого, подаётся так называемое заявление — "не имею, не храню", значит никаких активов за рубежом у него нет", сказал Булаев.

Также он отметил, что Грудинин дополнительно дал пояснение в связи с обвинением, где подчеркнул, что не имеет никакого отношения к фирме "Бронто". По словам зампредседателя ЦИК, члены рабочей группы обсудили этот вопрос на заседании и приняли решение пока никого не наказывать, так как со стороны депутата были представлены убедительные доказательства, а к заявлению его экс-супруги никаких документов приложено не было.

Булаев добавил, что проверки сейчас идут в отношении всех кандидатов от любой партии. Если обнаруживаются факты того, что у человека есть активы, которые не декларировались, он лишается пассивного избирательного права и его исключают из списков.

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Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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