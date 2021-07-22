ЦИК проверит заявление бывшей жены Грудинина о наличии у него офшора
Все кандидаты от любой партии сейчас будут под пристальным вниманием, отметил зампредседателя ЦИК.
Фото © Facebook / Павел Грудинин
Документы Павла Грудинина были ещё раз проверены после подачи заявления его бывшей супруги о наличии у депутата зарубежной компании "Бронто", однако подтверждений тому не обнаружилось. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.
"Мы получили заявление, мы посмотрели ещё раз документы Павла Николаевича Грудинина, в которых абсолютно чётко написано, что никакой компании зарубежной нет. Кроме этого, подаётся так называемое заявление — "не имею, не храню", значит никаких активов за рубежом у него нет", — сказал Булаев.
Также он отметил, что Грудинин дополнительно дал пояснение в связи с обвинением, где подчеркнул, что не имеет никакого отношения к фирме "Бронто". По словам зампредседателя ЦИК, члены рабочей группы обсудили этот вопрос на заседании и приняли решение пока никого не наказывать, так как со стороны депутата были представлены убедительные доказательства, а к заявлению его экс-супруги никаких документов приложено не было.
Булаев добавил, что проверки сейчас идут в отношении всех кандидатов от любой партии. Если обнаруживаются факты того, что у человека есть активы, которые не декларировались, он лишается пассивного избирательного права и его исключают из списков.
Ранее глава Центризбиркома России Элла Памфилова назвала абсурдным иск партии "Яблоко", который политсила подала в Верховный суд из-за принятого ЦИК порядка применения видеонаблюдения на выборах. По её словам, трансляция с избирательных участков в Сеть в течение трёх суток обошлась бы Москве почти в миллиард рублей, а в целом по России — в ещё более круглую сумму.
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