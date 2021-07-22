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Facebook и Telegram опять оштрафовали за неудаление запрещённого контента

На соцсеть было составлено два протокола об административном правонарушении, а в отношении мессенджера — сразу три.

22 июля, 11:30
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Мировой судья оштрафовал "Фейсбук" на шесть миллионов рублей, а мессенджер "Телеграм" — на 11 миллионов рублей за неудаление запрещённого контента. Об этом сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы.

В отношении соцсети рассматривалось два протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, а в отношении мессенджера — сразу три, передаёт ТАСС. При этом общая сумма всех штрафов "Телеграму" уже составила 26 млн рублей.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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