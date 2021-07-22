Facebook и Telegram опять оштрафовали за неудаление запрещённого контента
На соцсеть было составлено два протокола об административном правонарушении, а в отношении мессенджера — сразу три.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
Мировой судья оштрафовал "Фейсбук" на шесть миллионов рублей, а мессенджер "Телеграм" — на 11 миллионов рублей за неудаление запрещённого контента. Об этом сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы.
В отношении соцсети рассматривалось два протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, а в отношении мессенджера — сразу три, передаёт ТАСС. При этом общая сумма всех штрафов "Телеграму" уже составила 26 млн рублей.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий международные IT-компании с суточной аудиторией более 500 000 россиян открывать представительства в России. В предварительный перечень компаний входит 20 ресурсов, в том числе Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, Telegram, Aliexpress, Wikipedia.
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