Чёрное море позеленело из-за цветения водорослей, но отдыхающих это не смутило

Чёрное море позеленело в Анапе из-за цветения водорослей. Видео © Соцсети

Экологи зафиксировали позеленение Чёрного моря у анапского побережья. Однако местные жители словно не заметили необычного цвета воды и продолжили купаться. Кадры с явлением удалось снять с высоты птичьего полёта.

Как рассказала директор Новороссийского учебного научно-исследовательского морского биологического центра Ирина Матасова, это ежегодное событие и вызвано оно цветением водорослей. Людям никакой опасности оно не несёт.

"В условиях жаркой погоды и хорошего прогрева морской воды они (водоросли. — Прим. Лайфа) начинают бурно развиваться, потом их течением приносит к определённым участкам берега, и создаётся такая не очень лицеприятная и дурно пахнущая (вследствие их разложения) картина", — приводит её слова РИА "Новости".

Матасова пояснила, что такое состояние прибрежной морской воды может быть неприятным для купающихся, когда они выходят из моря в морской тине. Водоросли начинают привлекать различных насекомых, то есть развивается целый каскад событий. Эксперт уточнила, что экстренным решением проблемы может быть регулярное удаление водорослей с их последующей утилизацией.