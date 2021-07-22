Водителей 12 регионов России предупредили о новых штрафах по камерам

Уже с осени российских водителей будут штрафовать за выключенные фары. Нарушение будут фиксировать дорожные камеры, сообщает Autonews.

Запустить технологию, разработанную компанией "Астролаб", планируют в 12 регионах: Москве, Крыму, Ульяновске, Красноярске, Омске, Иркутске, Твери, Кабардино-Балкарии и Волгоградской области. Нарушения будут распознавать с помощью нейросети. При этом регионы будут сами решать, когда начинать пользоваться новыми возможностями камер, уточнил генеральный директор компании Сергей Ласкин.

Работать над этой технологией в "Астролаб" начали после того, как заинтересованность в ней выразили в ЦОДД Москвы. Ласкин уточнил, что новые комплексы при внедрении технологии устанавливать не придётся, специалисты просто дообучат нейросеть. Сейчас работы идут уже на завершающей стадии.

Напомним, на сегодняшний день за езду без ходовых огней и ближнего света водителей могут оштрафовать на 500 рублей, при этом оплатить штраф можно с 50%-ной скидкой.