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В Минздраве предупредили о риске тромбозов у перенёсших коронавирус

Среди других осложнений перечислены одышка, кашель, боль в груди и тахикардия.

22 июля, 19:02
<p>Фото © ТАСС /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Сергей Карпухин</p>

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Возникновение тромбозов может быть у 20–30% переболевших ковидом. Такие данные следуют из памятки Минздрава России, опубликованной для населения с целью профилактики осложнений после перенесённой инфекции.

"Частота развития наиболее серьёзных осложнений после перенесённой новой коронавирусной инфекции: тромбозы — 20–30%, одышка — 31,7%, кашель — 13,5%, жалобы на боль в груди и тахикардию — 12,7% и др.", — сообщили в министерстве.

Учёные рассказали об основных осложнениях коронавируса

Учёные рассказали об основных осложнениях коронавируса

В Минздраве отметили, что данные симптомы могут говорить о нарушении деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Ранее Лайф писал, что отсутствие обоняния у заболевших CoViD-19 связано с потерей серого вещества мозга. Неприятные симптомы исчезнут, а вот восстановить серое вещество не получится никогда.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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