В Минздраве предупредили о риске тромбозов у перенёсших коронавирус

Возникновение тромбозов может быть у 20–30% переболевших ковидом. Такие данные следуют из памятки Минздрава России, опубликованной для населения с целью профилактики осложнений после перенесённой инфекции.

"Частота развития наиболее серьёзных осложнений после перенесённой новой коронавирусной инфекции: тромбозы — 20–30%, одышка — 31,7%, кашель — 13,5%, жалобы на боль в груди и тахикардию — 12,7% и др.", — сообщили в министерстве.

В Минздраве отметили, что данные симптомы могут говорить о нарушении деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем.