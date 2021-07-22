В Минздраве предупредили о риске тромбозов у перенёсших коронавирус
Среди других осложнений перечислены одышка, кашель, боль в груди и тахикардия.
Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Возникновение тромбозов может быть у 20–30% переболевших ковидом. Такие данные следуют из памятки Минздрава России, опубликованной для населения с целью профилактики осложнений после перенесённой инфекции.
"Частота развития наиболее серьёзных осложнений после перенесённой новой коронавирусной инфекции: тромбозы — 20–30%, одышка — 31,7%, кашель — 13,5%, жалобы на боль в груди и тахикардию — 12,7% и др.", — сообщили в министерстве.
В Минздраве отметили, что данные симптомы могут говорить о нарушении деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
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