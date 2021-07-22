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В Одессе отец довёл 16-летнего сына до веса в 30 кг, заставляя поститься, чтобы спастись от бесов

Сейчас мальчик находится в больнице в тяжёлом состоянии, но прогнозы у врачей — самые положительные.

22 июля, 13:30

Фото © Національна поліція України

Необычным образом мужчина из Одессы решил вылечить своего 16-летнего сына. По мнению Андрея Г., подростка одолевали бесы, поэтому их нужно было выгнать духовной борьбой и постом. Мужчина ограничил сына в пище и довёл мальчика ростом 180 см до веса 30 кг. В больницу подросток попал, лишь когда не смог даже пить воду, сообщает "Телеграф".

От беснования — нападения духов, нечистых бесов... Постная пища — ничего мясного, ничего молочного... и врачей, никаких врачей не должно быть. Духовная борьба должна быть духовной борьбой. Я упустил момент резкого похудения, за что я каюсь

Андрей Г.

Фото © Національна поліція України

Фото © Національна поліція України

Врачи оценили состояние подростка, который сейчас находится в реанимации. Он попал к ним в тяжёлом состоянии — с анорексией и обезвоживанием. Мальчику осуществляют энтеральное питание (смесями через желудочно-кишечный тракт) и парентеральное (внутривенное) — и разница уже налицо. Если никаких осложнений не случится, то ребёнок сможет вскоре набрать вес.

Фото © YouTube / ТСН

Фото © YouTube / ТСН

Полная семья раньше не стояла на учёте у служб по делам несовершеннолетних, поэтому правоохранители разбираются в произошедшем. Возбуждено уголовное дело по ст. 166 "Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребёнком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство" Уголовного кодекса Украины.

В Сибири чёрный маг изрезал ножницами 17-летнюю возлюбленную, которую совратил ещё в 8-м классе

В Сибири чёрный маг изрезал ножницами 17-летнюю возлюбленную, которую совратил ещё в 8-м классе

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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