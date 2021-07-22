В Одессе отец довёл 16-летнего сына до веса в 30 кг, заставляя поститься, чтобы спастись от бесов

Необычным образом мужчина из Одессы решил вылечить своего 16-летнего сына. По мнению Андрея Г., подростка одолевали бесы, поэтому их нужно было выгнать духовной борьбой и постом. Мужчина ограничил сына в пище и довёл мальчика ростом 180 см до веса 30 кг. В больницу подросток попал, лишь когда не смог даже пить воду, сообщает "Телеграф".

От беснования — нападения духов, нечистых бесов... Постная пища — ничего мясного, ничего молочного... и врачей, никаких врачей не должно быть. Духовная борьба должна быть духовной борьбой. Я упустил момент резкого похудения, за что я каюсь Андрей Г.

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Врачи оценили состояние подростка, который сейчас находится в реанимации. Он попал к ним в тяжёлом состоянии — с анорексией и обезвоживанием. Мальчику осуществляют энтеральное питание (смесями через желудочно-кишечный тракт) и парентеральное (внутривенное) — и разница уже налицо. Если никаких осложнений не случится, то ребёнок сможет вскоре набрать вес.

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