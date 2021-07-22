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Полиция задержала москвича с 400 упаковками липовых экспресс-тестов на ковид

Молодой человек занимался противоправной деятельностью для заработка, теперь в отношении него возбуждено уголовное дело.

22 июля, 13:17

Полиция задержала жителя Москвы, который пытался продать поддельные экспресс-тесты на антитела к коронавирусу. В его распоряжении было 400 упаковок общей стоимостью 160 тысяч рублей, сообщается на сайте "МВД Медиа".

23-летний молодой человек рассказал сотрудникам полиции, что купил тесты на одном из известных сайтов, чтобы заработать денег. Он завышал их стоимость в два-три раза, цена упаковки варьировалась от 400 до 700 рублей.

"Свою вину признаю, в содеянном раскаиваюсь", — сказал парень на допросе.

В Москве задержали курьера с липовой справкой о медотводе от прививки

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В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок". В настоящее время сотрудники полиции занимаются поиском соучастников преступления.

Ранее в Москве возбудили уголовное дело по факту внесения поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса на портал "Госуслуги". Человек, который приобрёл фальшивые документы, пытался с их помощью получить QR-коды для посещения ресторанов.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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