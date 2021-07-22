Полиция задержала москвича с 400 упаковками липовых экспресс-тестов на ковид

Полиция задержала жителя Москвы, который пытался продать поддельные экспресс-тесты на антитела к коронавирусу. В его распоряжении было 400 упаковок общей стоимостью 160 тысяч рублей, сообщается на сайте "МВД Медиа".

23-летний молодой человек рассказал сотрудникам полиции, что купил тесты на одном из известных сайтов, чтобы заработать денег. Он завышал их стоимость в два-три раза, цена упаковки варьировалась от 400 до 700 рублей.

"Свою вину признаю, в содеянном раскаиваюсь", — сказал парень на допросе.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок". В настоящее время сотрудники полиции занимаются поиском соучастников преступления.