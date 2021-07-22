В Смоленской области многодетная мать родила дочь и сразу задушила её

В Смоленской области мать троих детей естественным путём родила ребёнка, после чего задушила младенца руками и закопала во дворе дома. Об этом Лайфу сообщил источник.

Женщина не состояла на учёте в гинекологическом кабинете по беременности, а также не привлекалась органами ПДН. Сейчас 9-летнего сына, а также девочек 11 и 16 лет поместили в детский приют города Рославля. В полиции узнали о случившемся от коллег женщины. Они работали с ней в магазине и видели её растущий живот, но в какой-то момент он резко исчез. После расспросов женщина рассказала им, что произошло.

При этом 41-летняя жительница Рославльского района живёт в официальном браке на протяжении двадцати лет. Это обычная рабочая непьющая семья, которая никогда не стояла на учёте в органах системы профилактики. Муж утверждает, что не знал о беременности супруги, однако его показания сейчас проверяются, так как он может быть соучастником преступления.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство матерью новорождённого ребёнка". По версии следствия, происшествие случилось 17 июля. После родов подозреваемая завернула новорождённую в халат и оставила в лесу недалеко от своего дома, позже она перенесла ребёнка в баню, а на следующий день закопала. Однако, по нашим данным, женщина путается в показаниях. Сначала она говорила, что девочка ей не нужна и она оставила её в лесу, чтобы муж не знал, а затем утверждала, что потеряла сознание, а когда очнулась, новорождённая уже была мертва. Однако вторую версию опровергает заключение эксперта, согласно которому ребёнок умер от асфиксии.