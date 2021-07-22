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Российский Су-27 сопроводил истребитель ВВС Германии над Балтийским морем

Нарушения госграницы допущено не было, отметили в Национальном центре управления обороной РФ.

22 июля, 19:08
<p>Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance</p>

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Российский истребитель Су-27 был поднят для сопровождения немецкого многоцелевого истребителя FGR.4 "Тайфун" над Балтийским морем вблизи границ РФ. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации (НЦУО).

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота", — сообщили в НЦУО, отметив, что немецкий истребитель приближался к границе России.

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После того как самолёт ФРГ развернулся, российское судно вернулась на аэродром базирования. Нарушения госграницы допущено не было. Полёт Су-27 проходил в строгом соответствии с международными нормами, подчеркнули в центре управления обороной.

Ранее российские ракетоносцы Ту-160 выполнили плановый полёт над Баренцевым и Норвежским морями.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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