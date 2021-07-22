Российский Су-27 сопроводил истребитель ВВС Германии над Балтийским морем

Российский истребитель Су-27 был поднят для сопровождения немецкого многоцелевого истребителя FGR.4 "Тайфун" над Балтийским морем вблизи границ РФ. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации (НЦУО).

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота", — сообщили в НЦУО, отметив, что немецкий истребитель приближался к границе России.

После того как самолёт ФРГ развернулся, российское судно вернулась на аэродром базирования. Нарушения госграницы допущено не было. Полёт Су-27 проходил в строгом соответствии с международными нормами, подчеркнули в центре управления обороной.