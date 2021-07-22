Стилисты объяснили, как сэкономить при покупке одежды и обуви

У россиян ещё есть время приобрести одежду и обувь по старым ценам до осеннего подорожания, однако подходить к новым покупкам стоит с умом. Имиджмейкер и стилист Юлия Макушева сначала советует проанализировать гардероб.

"Стоит выбрать какие-то универсальные цвета: бежевый, чёрный, серый. Лучше купить одну хорошую, пусть и не очень дешевую вещь, чем приобретать много недорогих низкокачественных товаров", — приводит её слова телеканал "360".

Экономить не стоит на обуви и сумках, а вот юбку, джинсы или футболку можно выбрать подешевле, так как сегодня модно сочетать дорогие и не очень вещи, заметила стилист. А между магазином и онлайн-покупкой обуви Макушева советует выбирать первое, ведь так можно померить пару и удостовериться, что она точно подошла.

Её коллега Евгений Ильенко советует дождаться распродаж демисезонных коллекций, в ходе которых можно найти одежду на осень, и не дожидаться повышения цен. Кроме того, следует обратить внимание на более ноские, практичные и часто используемые в повседневной жизни вещи: в первую очередь это джинсы и хорошая, крепкая обувь.