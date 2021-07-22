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В "Роскосмосе" назвали дату отстыковки и затопления модуля "Пирс"

Его место займёт новый модуль "Наука", который был запущен к МКС 21 июля.

22 июля, 19:31

Фото © Pixabay

Отстыковка модуля "Пирс" от Международной космической станции (МКС) и его затопление произойдёт в субботу, 24 июля. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

"Специалисты ракетно-космической отрасли, проанализировав данные, полученные из телеметрии модуля "Наука", приняли решение назначить затопление модуля "Пирс" (СО1) на 24 июля, в субботу", — сообщили в "Роскосмосе".

Вот вам "Наука": многострадальный космический модуль всё-таки отправили к МКС

Вот вам "Наука": многострадальный космический модуль всё-таки отправили к МКС

Напомним, ранее к МКС с космодрома Байконур запустили модуль "Наука". Он предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов и заменит модуль "Пирс".

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов
Адель Романенкова
Адель Романенкова

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