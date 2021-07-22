В "Роскосмосе" назвали дату отстыковки и затопления модуля "Пирс"

Отстыковка модуля "Пирс" от Международной космической станции (МКС) и его затопление произойдёт в субботу, 24 июля. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

"Специалисты ракетно-космической отрасли, проанализировав данные, полученные из телеметрии модуля "Наука", приняли решение назначить затопление модуля "Пирс" (СО1) на 24 июля, в субботу", — сообщили в "Роскосмосе".