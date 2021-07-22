Вот вам "Наука": многострадальный космический модуль всё-таки отправили к МКС Этого события вся отечественная космонавтика дожидалась больше двух десятков лет. 21 июля, 21:40 Кадр из видео © Пресс-служба ГК "Роскосмос"

"Тех, кто начинал, уже нет", — сказала кому-то женщина, одна из тех, кому выпала честь встретить этот рассвет на Байконуре и эту ракету, одну из последних ракет серии "Протон". Её слова очень хорошо передают всеобщее ощущение чего-то эпохального, совершающегося в эту минуту.

Видео © LIFE / Адель Романенкова

Внутри верхней части (это третья ступень) находится то, что двадцать лет было и остаётся предметом споров, головной боли, сарказма, (наверняка) горьких слёз, ругани, надежд и преодолений. Результат баснословного труда. Модуль "Наука". Космическая лаборатория, способная самостоятельно летать и стыковаться. Целый корабль со своими двигателями.

Модуль "Наука". Фото © ТАСС / А. Мизинов, С. Вахитова, А. Баюжева, Д. Смирнов

Что там внутри

Во-первых, 20 универсальных рабочих мест с выдвижными полками, термостатами, электропечью и иллюминаторами для наблюдений. Во-вторых, каюта для одного космонавта. Тоже подспорье: кому-то из российского экипажа часто приходится ночевать в американском сегменте. От радиации каюта защищена алюминиевой плитой сантиметровой толщины.

В-третьих, санузел с туалетом. Кстати, есть система регенерации воды из мочи. Пить её никто не будет, она идёт в систему снабжения кислородом.

Что снаружи

Снаружи имеется 11-метровая европейская роботизированная рука ERA — European Robotic Arm, она может манипулировать грузами массой до восьми тонн. Далее — места для закрепления научных приборов. Например, для дистанционного зондирования Земли. Шлюз для выхода в открытый космос. Стыковочный узел, к нему позже прикрепится узловой модуль "Причал", а уже к "Причалу" — научно-энергетический.

Наука преодолений

Всё началось с того, что американцы надумали сделать собственную национальную станцию Freedom, а потом спохватились, что с русскими будет гораздо свободнее, они в космических станциях разбираются really good. И в США поняли это настолько хорошо, что NASA оплатило строительство российского блока. Первый модуль отечественного сегмента МКС "Заря" собран в центре Хруничева на американские деньги.

Но, поскольку для российской стороны это был важнейший проект, в ГКНПЦ имени Хруничева за свой счёт в 1995 году начали создавать на всякий случай ещё один точно такой же модуль, как "Заря", — дублёр. На всякий случай. И вся ирония судьбы в том, что "Зарю" в 98-м великолепно запустили и состыковали с американским модулем Unity, что положило начало новой эпохе исследований космоса. А вот "всякие случаи" выпали на долю дублёра, созданного для подстраховки. Это и был модуль, позже названный "Наукой".

Начать можно с того, что следующие несколько лет вообще не знали, зачем он теперь нужен и как с ним быть. В 2004 году нашлось решение — надо сделать из него космическую лабораторию. Это как раз то, чего очень не хватает в российском сегменте — там крайне мало пространства для научных экспериментов.

Сначала хотели просто доделать и запустить, потом передумали и решили усовершенствовать. Всё это тянулось лет восемь.

За это время у модуля появилась вышеупомянутая рука-манипулятор: гаджет от Европейского космического агентства. Очень полезная вещь: теперь многое можно будет делать за бортом, не выходя в открытый космос. И в стыковке поможет.

А потом получившееся к тому моменту изделие привезли в РКК "Энергия" на испытания, и разразился скандал — в трубопроводах, а потом и в топливных баках нашли металлическую стружку. Как объясняли специалисты, засор в топливной системе модуля мог привести к коллапсу всей станции: дело в том, что она должна "подключаться" к общей топливной системе МКС, перекачивать горючее, чтобы его по необходимости можно было использовать для коррекции орбиты. У модуля, кстати, есть собственные двигатели, и с ними можно не только подправить своё расположение в космосе: он сам может летать. Это полноценный космический корабль. То есть ракета его доставляет на высоту около 200 километров, а там он отделится и начнёт самостоятельное движение. Более того, автоматически стыкуется. Это супербонус, которого у американских модулей, к слову, нет.

Так вот, именно поэтому металлические опилки в трубах и баках стали просто катастрофой. Беда была ещё и в том, что баки не заменишь: завод "Серп и молот", который их делал, давно закрылся, а больше именно таких нигде не делают.

Пробовали промыть — не получалось. Надумали снять, разрезать, прочистить как следует по частям и обратно приварить. Провели эксперимент с макетом. Промыть удалось, а вот герметично собрать — нет.

Была мысль поставить вместо них баки от разгонного блока "Фрегат", но трагедия в том, что они одноразовые, то есть израсходовал запас — и всё. Не перекачаешь, не перезаправишь. О коррекции орбиты двигателями модуля можно забыть.

В итоге решили так: оставляем "родные", промываем максимально тщательно, но используем как одноразовые.

И вот, наконец

Перед поднятием ракеты на стартовый стол к носовому обтекателю отправили человека с рулоном скотча — подправить чуть отклеившуюся "этикетку" — логотип. И начался поток юмора, иронии, сатиры, сарказма. Известный популяризатор космонавтики Виталий Егоров с ходу придумал хлёсткий заголовок: "Как поднять российскую науку".

Фото © LIFE / Адель Романенкова

В итоге прочищенная, подправленная и подклеенная скотчем "Наука" минут за двадцать приняла вертикальное положение. Процесс так и называется: вертикализация ракеты. Очень быстро. Нас, журналистов, посреди потрясающего действа попросили поменять точку. Перебазироваться. Ну вот, пока перебежали в другое место, ракета уже стояла почти вертикально.

Видео © LIFE / Адель Романенкова

Это одна из последних ракет "Протон-М". Как рассказали на экскурсии в центре Хруничева, в работе ещё 12 экземпляров, все предназначены для конкретных космических программ. Потом "Протоны" сменят ракеты "Ангара".

Нас, журналистов и "блогеров", привезли к гостинице в трёх километрах от стартовой площадки. Отсюда "Протон" совсем маленький.

Фото © Naked Science, Парфёнов Василий

Старт назначен строго на 17 часов 58 минут и 21 секунду. Оказывается, это потому, что точно рассчитаны параметры движения и "Науки", и самой станции. Если совсем простым языком говорить, то постарались сделать так, чтобы к моменту своей встречи они были идеально расположены по отношению друг к другу. А встреча должна произойти после того, как "Наука" сделает вокруг Земли 127 витков.

За пять минут до старта по трансляции стали раздаваться команды тем самым металлическим космическим голосом. "… Замечаний нет… Готовность космического аппарата к запуску подтверждаю…" Солнце клонится к закату, а всё равно в тени +40. И это ещё, как нас заверили, нам в этот раз крупно повезло. Это по местным меркам прохладно.

За две минуты до запуска все притихли. Интересно, кто о чём думал. Тут всех богов вспомнишь. Помнится, когда был первый запуск с Восточного, Сергей Иванов (экс-министр обороны) во время обратного отсчёта перекрестился. И это ещё людей в ракете нет. Какой же тогда накал бывает, когда космонавтов отправляют...

Видео предоставлено Виталием Егоровым

Дымка над горизонтом — и через две минуты это уже маленькая звёздочка. Нет, две звёздочки! Это первая ступень отделилась. На высоте 44 километров. Всё, ушла. Исчезла.

Мы уже не видим, а там на шестой минуте отошла и вторая ступень, включились двигатели третьей и почти сразу "отвалились" (конечно, правильно говорить, что это сброс) две половинки головного обтекателя. Вот и модуль.

Фото © "Роскосмос"

На 9:42 (на высоте 196 километров) его последнее транспортное средство — третья ступень — тоже доделало свою работу и ушло в сторону. Дальше модуль полетит сам. Лететь ему восемь суток. Это довольно много, но так надо: махина весьма солидная, не очень поворотливая, так что хорошо бы побольше времени для манёвров. К тому же за это время надо с МКС модуль "Пирс" снять: "Наука" встанет на его место. Можно было бы, конечно, подумать, что разумнее отстыковать его заранее, но не будем учить жить опытных седых людей из Хруничева, "Энергии" и так далее: если стыковочный узел долго держать открытым, он может нагреться, а это не очень хорошо, так что лучше всего впускать гостя в только что открытую дверь.

Стыковка будет 29-го. Видели в небе пролетающую МКС? Она выглядит как яркая звезда, которая за несколько минут пересекает весь небосвод. А после этого запуска у любителей этого зрелища появилась поистине уникальная возможность: 28–29-го числа так будут по небу проплывать рядом друг с другом две звезды: МКС и "Наука".

Новый глава NASA Билл Нельсон ратует за продление работы МКС до 2030 года. Для "Науки" это было бы кстати: обидно результат 20 с лишним лет усилий использовать лишь до 2025 года. И что, потом всё? Хотелось бы тогда хотя бы в будущую российскую национальную станцию его включить. К нему ведь позже присоединят узловой модуль "Причал" (грубо говоря, космический адаптер, "тройник", к которому можно со всех сторон пристыковаться), а к нему уже базовый научно-энергетический модуль. Вот и задел для новой станции.

Авторы Адель Романенкова