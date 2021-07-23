В США пообещали дамоклов меч для "Северного потока – 2"
По мнению сенатора Теда Круза, нынешняя позиция Вашингтона по газопроводу похожа на решение президента Джимми Картера отдать Панамский канал, что стало значительной потерей для страны.
Фото © ТАСС / DPA
Президент США Джо Байден и его администрация сдались перед Россией по вопросу газопровода "Северный поток – 2", однако следующий американский лидер подвесит над ним дамоклов меч. Об этом заявил сенатор-республиканец Тед Круз.
"Следующий президент, который вступит в должность 20 января 2025 года (я верю, он будет республиканцем), вернёт санкции против трубопровода. Это значит, что европейские компании, которые думают, что им сойдёт с рук содействие проекту, встретятся с дамокловым мечом", — сказал Круз в интервью изданию Politico.
Сенатор сравнил нынешнюю позицию США по трубопроводу с решением президента Джимми Картера отдать Панамский канал, что, по мнению Круза, стало значительной потерей для страны. Политик добавил, что позиция администрации Байдена ошибочна, поэтому он будет препятствовать назначениям предложенных ею кандидатур в Госдеп.
Напомним, ранее США заключили сделку по "Северному потоку – 2" с Германией. По итогам переговоров заявлено, что Берлин готов содействовать Украине в получении контракта с Россией на транзит топлива. США при этом не исключили введения новых санкций против России.
"Может лишь клянчить компенсацию у сильных игроков": Пушков оценил угрозы Киева взять реванш по "Северному потоку – 2"
Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть завершены уже в конце августа 2021 года.
Комментариев: 0