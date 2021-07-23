В Киеве рассказали о требованиях к Западу из-за "Северного потока – 2"

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина озвучила размер компенсации, которую Киев хочет получить из-за завершения строительства газопровода "Северный поток – 2".

"В первую очередь, это пакет энергетических решений. Это гарантия сохранения транзита и продолжение контрактных отношений в рамках трёхстороннего контракта", — сказала Стефанишина в эфире телеканала "Украина 24".

Вице-премьер добавила, что Киев также должен получить "гарантии, а не договорённости" о "территориальной целостности и суверенитете" Украины. Кроме того, Евросоюз обязан выполнить обещания по интеграции рынков газа и электроэнергии в соответствии с соглашением об ассоциации с ЕС, подчеркнула Стефанишина. По её словам, Еврокомиссия до сих пор не ответила на запрос Киева о компенсации, направленный семь месяцев назад.

"К сожалению, до сих пор ответа нет. Я надеюсь, что такие обстоятельства станут хорошим основанием, чтобы ЕС подумал над этим предложением", — сказала политик.

Напомним, ранее США заключили сделку по "Северному потоку – 2" с Германией. По итогам переговоров заявлено, что Берлин готов содействовать Украине в получении контракта с Россией на транзит топлива. США при этом не исключили введения новых санкций против России.