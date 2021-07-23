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В Киеве рассказали о требованиях к Западу из-за "Северного потока – 2"

Вице-премьер Незалежной пожаловалась, что Еврокомиссия до сих пор не ответила на запрос Украины о компенсации, направленный семь месяцев назад.

23 июля, 04:27

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина озвучила размер компенсации, которую Киев хочет получить из-за завершения строительства газопровода "Северный поток – 2".

"В первую очередь, это пакет энергетических решений. Это гарантия сохранения транзита и продолжение контрактных отношений в рамках трёхстороннего контракта", — сказала Стефанишина в эфире телеканала "Украина 24".

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Вице-премьер добавила, что Киев также должен получить "гарантии, а не договорённости" о "территориальной целостности и суверенитете" Украины. Кроме того, Евросоюз обязан выполнить обещания по интеграции рынков газа и электроэнергии в соответствии с соглашением об ассоциации с ЕС, подчеркнула Стефанишина. По её словам, Еврокомиссия до сих пор не ответила на запрос Киева о компенсации, направленный семь месяцев назад.

"К сожалению, до сих пор ответа нет. Я надеюсь, что такие обстоятельства станут хорошим основанием, чтобы ЕС подумал над этим предложением", — сказала политик.

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В США пообещали дамоклов меч для "Северного потока – 2"

Напомним, ранее США заключили сделку по "Северному потоку – 2" с Германией. По итогам переговоров заявлено, что Берлин готов содействовать Украине в получении контракта с Россией на транзит топлива. США при этом не исключили введения новых санкций против России.

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть завершены уже в конце августа 2021 года.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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