В Роспотребнадзоре озвучили последствия после острой фазы коронавируса

Все инфицированные коронавирусом после острой фазы заболевания имеют осложнения со здоровьем. Об этом сообщили в Екатеринбургском медицинском научном центре профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий Роспотребнадзора.

"Согласно данным как российских, так и зарубежных специалистов, после острой фазы заболевания новой коронавирусной инфекцией у 100% пациентов наблюдается общая утомляемость, мышечная слабость, одышка, снижение толерантности к физическим нагрузкам, особенно у лиц, работающих во вредных условиях труда", — приводит сообщение РИА "Новости".

Помимо этого возможны боли в суставах, боли за грудиной, сердцебиение, нарушение сна, депрессия, когнитивные нарушения и выпадение волос. Все эти симптомы говорят о развитии постковидного синдрома, таким пациентам необходимо пройти реабилитацию, заключили в научном центре.