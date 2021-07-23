НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Роспотребнадзоре озвучили последствия после острой фазы коронавируса

Специалисты посоветовали всем пациентам с постковидным синдромом пройти реабилитацию.

23 июля, 04:33
<p>Фото © ТАСС / Гердо Владимир</p>

Фото © ТАСС / Гердо Владимир

Все инфицированные коронавирусом после острой фазы заболевания имеют осложнения со здоровьем. Об этом сообщили в Екатеринбургском медицинском научном центре профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий Роспотребнадзора.

"Согласно данным как российских, так и зарубежных специалистов, после острой фазы заболевания новой коронавирусной инфекцией у 100% пациентов наблюдается общая утомляемость, мышечная слабость, одышка, снижение толерантности к физическим нагрузкам, особенно у лиц, работающих во вредных условиях труда", — приводит сообщение РИА "Новости".

Учёные обнаружили лекарства, способные останавливать коронавирус почти на 100%

Учёные обнаружили лекарства, способные останавливать коронавирус почти на 100%

Помимо этого возможны боли в суставах, боли за грудиной, сердцебиение, нарушение сна, депрессия, когнитивные нарушения и выпадение волос. Все эти симптомы говорят о развитии постковидного синдрома, таким пациентам необходимо пройти реабилитацию, заключили в научном центре.

Ранее в Минздраве предупредили о риске тромбозов у перенёсших коронавирус.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан

сегодня в 05:04

В США заявили об отсутствии окончательного вывода по вопросу происхождения коронавируса

сегодня в 03:00

На Гаити протестующие устроили беспорядки во время прощания с убитым президентом Моизом

сегодня в 04:52

В Киеве рассказали о требованиях к Западу из-за "Северного потока – 2"

сегодня в 04:27

Врачи рассказали, почему российская спортсменка потеряла сознание на Олимпиаде

сегодня в 04:09

Новости партнеров

Layer 1