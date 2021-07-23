Финские учёные выяснили, что у переболевших ковидом антитела сохраняются более года

Антитела у переболевших коронавирусом могут сохраняться более года. К такому выводу пришли учёные из финского Национального института здравоохранения и социального развития.

"У подавляющего большинства (97%) заразившихся коронавирусом нейтрализующие антитела в крови были и спустя более чем год после инфицирования", — говорится в сообщении специалистов.

В исследовании участвовало 367 человек, все они перенесли CoViD-19 весной 2020 года и больше не заражались и не вакцинировались.

Учёные добавили: хоть антитела и были обнаружены у многих, их уровень через год оказался втрое ниже, чем через полгода после заболевания. Также в институте отметили, что у перенёсших ковид в тяжёлой форме антител было больше, чем у тех, кто перенёс инфекцию с лёгкими симптомами.

Кроме того, по словам финских специалистов, способность антител блокировать новые штаммы коронавируса у переболевших ниже, чем при столкновении с изначальным вариантом. Особенно если речь идёт о мутациях "дельта" и "бета".