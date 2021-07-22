В Петербурге назвали возможные сроки возобновления работы фуд-кортов

В Санкт-Петербурге уже в начале августа могут открыться фуд-корты. Об этом газете "Петербургский дневник" рассказал член общественного объединения рестораторов "Рестоград" Виталий Свидовский.

"Думаю, к августу компании смогут привить примерно 60–80 процентов своего персонала. Пока этого не произойдёт, будем закрывать вакансии уже вакцинировавшимися сотрудниками сетей или нанимать подростков", — пояснил Свидовский.

Он добавил, что фуд-корты смогут работать из расчёта четыре квадратных метра на человека.

"В элитных ресторанах этот показатель составляет два квадратных метра на человека. Однако придётся соблюдать, раз договорились", — отметил Свидовский.

В свою очередь председатель Санкт-Петербургского регионального отделения "Деловой России" Дмитрий Панов подчеркнул, что очень важно при возобновлении работы торговых островков и фуд-кортов максимально избежать перспективы образования очередей и, как следствие, несоблюдения рекомендуемой дистанции.

"Именно по этой причине вместе со 100-процентной вакцинацией сегодня все действия и процессы предпринимателей должны быть чётко регламентированы", — сказал глава регионального отделения "Деловой России".