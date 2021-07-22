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В Петербурге назвали возможные сроки возобновления работы фуд-кортов

После снятия ограничений они будут работать из расчёта четыре квадратных метра на человека, а в элитных ресторанах — два квадратных метра на человека.

22 июля, 20:48

Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

В Санкт-Петербурге уже в начале августа могут открыться фуд-корты. Об этом газете "Петербургский дневник" рассказал член общественного объединения рестораторов "Рестоград" Виталий Свидовский.

"Думаю, к августу компании смогут привить примерно 60–80 процентов своего персонала. Пока этого не произойдёт, будем закрывать вакансии уже вакцинировавшимися сотрудниками сетей или нанимать подростков", — пояснил Свидовский.

В Петербурге не исключили введения обязательной вакцинации от ковида

В Петербурге не исключили введения обязательной вакцинации от ковида

Он добавил, что фуд-корты смогут работать из расчёта четыре квадратных метра на человека.

"В элитных ресторанах этот показатель составляет два квадратных метра на человека. Однако придётся соблюдать, раз договорились", — отметил Свидовский.

В свою очередь председатель Санкт-Петербургского регионального отделения "Деловой России" Дмитрий Панов подчеркнул, что очень важно при возобновлении работы торговых островков и фуд-кортов максимально избежать перспективы образования очередей и, как следствие, несоблюдения рекомендуемой дистанции.

"Именно по этой причине вместе со 100-процентной вакцинацией сегодня все действия и процессы предпринимателей должны быть чётко регламентированы", — сказал глава регионального отделения "Деловой России".

Ранее стало известно, что в Петербурге от ковида привилось более 120 тысяч сотрудников предприятий.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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