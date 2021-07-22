Арестован судмедэксперт, подозреваемый в подлоге по делу о гибели замглавы Депкульта Москвы
Тело Леонида Ошарина нашли в арендованной квартире в Крыму весной 2020 года. Тогда причиной его смерти было названо самоубийство.
Леонид Ошарин. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Басманный суд Москвы заключил под стражу судмедэксперта, проводившего исследование по делу о гибели замглавы Департамента культуры Москвы Леонида Ошарина. Как сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская, специалисту вменяется халатность и два эпизода служебного подлога.
"Суд удовлетворил ходатайство об избрании в отношении Александра Пенцакова меры пресечения в виде заключения под стражу", — приводит слова Софинской РИА "Новости".
По данным МК, в правоохранительных органах допустили, что Ошарина могли убить, но сейчас это установить уже невозможно, так как прошло слишком много времени — чиновник погиб весной 2020 года.
Напомним, замглавы Департамента культуры Москвы пропал в Крыму, в последний раз его видели в Ялте 30 марта 2020 года. Мужчину объявили в розыск, а позже его тело обнаружили в арендованной квартире. Тогда причиной смерти было названо самоубийство. Как стало известно Лайфу, чиновник не планировал поездки на полуостров. У него также не было конфликтов в семье или на работе.
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