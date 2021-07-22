Арестован судмедэксперт, подозреваемый в подлоге по делу о гибели замглавы Депкульта Москвы

По данным МК , в правоохранительных органах допустили, что Ошарина могли убить, но сейчас это установить уже невозможно, так как прошло слишком много времени — чиновник погиб весной 2020 года.

Напомним, замглавы Департамента культуры Москвы пропал в Крыму, в последний раз его видели в Ялте 30 марта 2020 года. Мужчину объявили в розыск, а позже его тело обнаружили в арендованной квартире. Тогда причиной смерти было названо самоубийство. Как стало известно Лайфу, чиновник не планировал поездки на полуостров. У него также не было конфликтов в семье или на работе.