Внедорожник "оседлал" "фольксваген" в массовом ДТП на севере Москвы. Видео © Соцсети

В Москве на Ленинградском шоссе произошло ДТП с участием трёх автомобилей. В соцсетях появилось видео с места аварии.

По предварительным данным, водитель такси резко затормозил и запустил цепную реакцию. На кадрах видно, как после удара внедорожник буквально засел на капоте у "фольксвагена". По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.