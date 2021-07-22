Внедорожник "оседлал" "фольксваген" в массовом ДТП на севере Москвы
По предварительным данным, к аварии привело резкое торможение такси.
Внедорожник "оседлал" "фольксваген" в массовом ДТП на севере Москвы. Видео © Соцсети
В Москве на Ленинградском шоссе произошло ДТП с участием трёх автомобилей. В соцсетях появилось видео с места аварии.
По предварительным данным, водитель такси резко затормозил и запустил цепную реакцию. На кадрах видно, как после удара внедорожник буквально засел на капоте у "фольксвагена". По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.
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