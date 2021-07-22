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Не поделили дорогу: Под Ростовом полицейский и военный подрались на парковке торгового центра

Потасовка завязалась после того, как один из мужчин сделал другому замечание, указав, что тот идёт по проезжей части.

22 июля, 20:14

Под Ростовом полицейский и военный подрались на парковке торгового центра. Видео © LIFE

В городе Аксае Ростовской области на парковке торгового центра подрались двое мужчин. Один из них — военный в звании капитана, а другой — сотрудник полиции (старший лейтенант).

Как сообщил Лайфу источник, изначально конфликт произошёл из-за того, что оперуполномоченный ЦПЭ (Центр по противодействию экстремизму) ехал по полосе для движения транспорта на парковке торгового центра "Мир ремонта". Там же шёл 40-летний военнослужащий. Полицейский сделал военному замечание, отметив, что здесь ездят машины, на что тот ответил весьма резко — и завязалась драка.

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"Ты вообще нормальная?": Две россиянки подрались и час выясняли, кто должен уступить дорогу

После инцидента оппоненты написали друг на друга встречные заявления. Оперуполномоченный обратился в больницу и снял побои. Ему диагностировали: закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мягких тканей правой скуловой области, ушибленную рану левой кисти. Всё это квалифицируется как лёгкий вред здоровью. Военный в больницу пока не обращался.

По информации Лайфа, материалы проверки направлены в следственные органы для принятия решения.

Ранее в Волгограде пьяная автоледи надавала пощёчин остановившему её инспектору ДПС. Таким образом женщина выразила своё несогласие с решением отстранить её от управления машиной.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Анна Рождественская
Анна Рождественская

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