Не поделили дорогу: Под Ростовом полицейский и военный подрались на парковке торгового центра
Потасовка завязалась после того, как один из мужчин сделал другому замечание, указав, что тот идёт по проезжей части.
Под Ростовом полицейский и военный подрались на парковке торгового центра. Видео © LIFE
В городе Аксае Ростовской области на парковке торгового центра подрались двое мужчин. Один из них — военный в звании капитана, а другой — сотрудник полиции (старший лейтенант).
Как сообщил Лайфу источник, изначально конфликт произошёл из-за того, что оперуполномоченный ЦПЭ (Центр по противодействию экстремизму) ехал по полосе для движения транспорта на парковке торгового центра "Мир ремонта". Там же шёл 40-летний военнослужащий. Полицейский сделал военному замечание, отметив, что здесь ездят машины, на что тот ответил весьма резко — и завязалась драка.
После инцидента оппоненты написали друг на друга встречные заявления. Оперуполномоченный обратился в больницу и снял побои. Ему диагностировали: закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мягких тканей правой скуловой области, ушибленную рану левой кисти. Всё это квалифицируется как лёгкий вред здоровью. Военный в больницу пока не обращался.
По информации Лайфа, материалы проверки направлены в следственные органы для принятия решения.
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