В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан

В Красноярском крае введена обязательная вакцинация от коронавируса для ряда категорий граждан. Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач по региону Дмитрий Горяев, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Прививку должны сделать работники сфер образования, здравоохранения, транспортных и бытовых услуг, торговли, общепита, гостиничных услуг, салонов красоты, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, соцработники, госслужащие, сотрудники МФЦ, финансовых организаций, почты, ЖКХ, энергетики, детских лагерей, развлекательных центров, театров, кинотеатров. Также обязаны привиться жители, которые работают вахтовым методом и проживающие в социальных учреждениях.