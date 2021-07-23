В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан
В регионе выявлено 86 624 случая заболевания CoViD-19. 73 358 человек выздоровело, 4258 пациентов умерло.
Фото © ТАСС / Донат Сорокин
В Красноярском крае введена обязательная вакцинация от коронавируса для ряда категорий граждан. Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач по региону Дмитрий Горяев, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Прививку должны сделать работники сфер образования, здравоохранения, транспортных и бытовых услуг, торговли, общепита, гостиничных услуг, салонов красоты, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, соцработники, госслужащие, сотрудники МФЦ, финансовых организаций, почты, ЖКХ, энергетики, детских лагерей, развлекательных центров, театров, кинотеатров. Также обязаны привиться жители, которые работают вахтовым методом и проживающие в социальных учреждениях.
Охват данных сфер прививками должен составить 60%.
В Красноярском крае выявлено 86 624 случая заболевания CoViD-19. 73 358 человек выздоровело, 4258 пациентов умерло.
Напомним, ранее в ряде субъектов РФ ввели обязательную вакцинацию от ковида для некоторых граждан. Первым таким регионом стала Москва. Вслед за столицей обязательную вакцинацию ввели в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленобласти, Кузбассе, Тверской, Нижегородской, Калининградской, Брянской, Сахалинской, Магаданской, Мурманской, Псковской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Курской, Амурской, Омской и Ярославской областях, республиках Бурятия, Алтай и Хакасия, Забайкальском крае и Ненецком автономном округе.
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